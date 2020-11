Migración, ¿tiene solución? ¡Pregunta equivocada!

La migración no es un problema físico-químico ni un teorema algebraico ante el que quepa pensar en una “solución” que acierte con una respuesta unívoca, irrefutable en su fórmula, mecánica en su aplicación o inmediata en sus efectos. La migración es un hecho, una constante en la historia de la humanidad, en todo tiempo y lugar. No es por lo tanto una “crisis” ni una “amenaza” que convoque una acción/reacción que nos preste una respuesta y la seguridad que la disuelva ni la haga desaparecer de nuestro radar para siempre.

Pero una parte de esta complejísima ecuación concierne también a los retornos, vuelos de repatriación congelados por la pandemia, pendientes de ejecución hasta cuando resulten de nuevo practicables. Se trata aquí de instrumentar aquellos acuerdos de repatriación y de retorno de personas llegadas irregularmente con los países de origen y tránsito que los hayan suscrito con la UE o con sus EEMM: sin duda alguna, más factibles en los países de la cornisa noroccidental africana de la ruta hacia Canarias... de lo que lo son hacia Libia (Lampedusa) o hacia Oriente medio (Lesbos, Samos) pasando por la guerra en Siria.

Dos interesantes sentencias judiciales se han sumado recientemente a la iluminación de la imponente complejidad de la discusión en curso.

De un lado, la primera es la reciente sentencia del TC (17 de noviembre 2020) sobre la LO de Seguridad Ciudadana conocida como “Ley mordaza”, que dio cobertura legal (en una Disposición Adicional) a las problemáticas “devoluciones en caliente” o “en frontera”. El TC se hace eco de la última doctrina del TEDH que -debe subrayarse- ni autoriza ni convalida de forma indiscriminada ni incondicionada esas prácticas, sino que las somete, antes bien, a premisas y condiciones muy precisas y exigentes:

a) Posibilidad efectiva de entrada regular en un puesto fronterizo, pese a lo cual la persona se ha sustraído voluntariamente, por la fuerza de los hechos, a esas vías regulares.

b) Posibilidad de invocación del derecho de asilo desde el exterior en consulados.

c) Posibilidad de un remedio judicial efectivo (recurso y control jurisdiccional, con sus derechos de información y asistencia letrada debidamente asegurados).

La segunda sentencia es más alentadora: se trata de la STS de 15 de octubre de 2020, Sala III de lo Contencioso, que autoriza a solicitar asilo desde las Embajadas y Consulados de España en el exterior de acuerdo con lo dispuesto en la legislación española en vigor, Ley 12/2009 de Asilo y Protección Subsidiaria. Atiende esta sentencia a una demanda por la que he batallado durante años en el PE: visados humanitarios para llegar legalmente a la UE desde zonas de conflicto sin necesidad de abandonarse a traficantes sin escrúpulos y a las mafias criminales de explotación de personas.

Sí, ya sé que el paisaje poliédrico del hecho migratorio en vivo y en directo -¡pongamos que hablamos de Canarias!- opone a nuestro ángulo visual las muchas limitaciones de la retina humana para asimilar de una ojeada las mil aristas de un reto. Pero también tengo por cierto que hay que huir como de la peste, y por encima de todo, del populismo reaccionario y la tentación xenófoba que quiere ver en los problemas a los que hacemos frente un designio maligno o un perverso culpable: ya sea quienes estén detrás “¡del abandono de Canarias!”; “de ¡una estrategia de Marruecos!”; o de ¡“una canallesca apuesta para convertir las islas en gueto, cárcel, presidio, trinchera de contención, o muro de rechazo contra cuantos desesperados intenten alcanzar la UE!”.

Entre otras cosas porque, como he subrayado más de una vez estas últimas semanas, no puede alegarse “prevención” de ningún alegado “efecto llamada” a la UE por la ruta hacia Canarias... ¡porque quienes, sobreviviendo a los riesgos infernales de las aguas del Atlántico, se han hacinado en los muelles canarios y carpas de lona durante las semanas más críticas a las que hemos hecho frente, ya han llegado a la UE!: ¡Canarias, no se pierda de vista, no es solo frontera: tanto su territorio como su ciudadanía son, somos, a todos los efectos, parte integral de España y de la UE!