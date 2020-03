¿Quién es Miguel Lacambra y por qué ha sido 'trending topic' en plena crisis del coronavirus?

Pocos minutos después de este mensaje, La Marea aclaraba: “Miguel Lacambra es un seudónimo”.

El propio Lacambra, tras borrar su cuenta durante unas horas, explicaba lo sucedido en un hilo:

“Estoy absolumento abrumado por lo que está pasando. Este perfil es un heterónimo, Miguel Lacambra no existe, soy una persona normal que quiere conservar su privacidad como tantos otros en Twitter. Hace unas semanas empecé a representar los datos públicos del coronavirus y a interpretar sus tendencias, cosa que levantó el interés de mucha gente y muchos periodistas. Solo eso. Voy a dejar de hacerlo un tiempo, porque esto no tiene ningún sentido y lamento profundamente que esto esté afectando a muchos profesionales. Siempre he utilizado datos públicos y aportado una visión de optimismo con la idea de mantener el ánimo ante el esfuerzo que estamos realizando todos para parar esta pandemia. No hay nada más. Datos públicos, palabras y una persona normal que ahora mismo lo está pasando muy mal”.