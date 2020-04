Ministros de Unidas Podemos rechazan levantar este lunes el confinamiento de los sectores no esenciales

División sobre la decisión de retomar la mayor parte de la actividad laboral a partir del lunes. Pablo lglesias y el resto de ministros de Unidas Podemos habrían apostado por ampliar al menos dos semana más el decreto de suspensión por el coronavirus, según apuntan Público y 20 minutos.

Esta postura no habría sido adoptada en las últimas horas, sino que ya habría sido discutida en el último Consejo de Ministros, frente a la principal partidaria de retomar la actividad, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

“Entre los motivos que esgrimen para no tomar aún esta medida está el desacuerdo entre expertos, también algunos de los que asesoran al Ejecutivo, y las propias recomendaciones de la OMS”, según señala 20 minutos.

En la misma línea, el diario Público apunta a que fuentes de la formación morada han señalado que los miembros del Gobierno pertenecientes a UP están intentando que el Ejecutivo limite al máximo posible el retorno al trabajo. No obstante, estas mismas fuentes consideran que no conseguirán revertir la decisión tomada al 100% aunque sí esperan que las presiones puedan dar sus frutos.

Este lunes, previsiblemente, regresa la actividad de los trabajadores de servicios considerados como no esenciales, tras el permiso retribuido recuperable que ha estado vigente entre el 30 de marzo y el 8 de abril, aunque el Gobierno ha reiterado que “el confinamiento se mantiene plenamente”.