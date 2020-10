El alcalde de Nueva York pide cerrar nueve distritos por el aumento de casos de coronavirus

Shooter_Sam via Getty Images

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, propuso este domingo a las autoridades estatales el cierre de toda actividad no esencial, incluidos los centros educativos, en los nueve distritos postales de la urbe donde se han detectado brotes de coronavirus y en los que el índice de resultados positivos en los análisis se han mantenido por encima de 3 % durante los últimos siete días.



En un comunicado, el alcalde ha solicitado que la paralización de la actividad no esencial comience el 7 de octubre y ha pedido también que se prohiban las actividades de “alto riesgo” en otros once distritos postales de Nueva York.



La propuesta del regidor necesita la aprobación de gobernador Andrew Cuomo para que pueda hacerse efectiva.