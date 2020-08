Más ruido que casos: la verdad sobre la supuesta epidemia de okupación en España

No existen cifras oficiales de viviendas ocupadas en España, pero sí se puede saber el número de denuncias presentadas ante la policía y la guardia civil. Las fuerzas de seguridad recibieron 14.621 denuncias por ocupación de viviendas durante 2019, un 19% más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior . Es decir, se presentaron unas 40 denuncias al día.

La okupación aparece cada día en los programas informativos de las principales cadenas de televisión y la derecha no para de hablar de ello en Twitter. Ante tal avalancha, la preocupación ciudadana ha aumentado en los últimos meses por el miedo a descubrir que alguien haya entrado en su casa al volver de vacaciones. ¿Existe realmente una epidemia con la ocupación de viviendas? Que hablen los datos.

Hay otra cosa que la alarma de brocha gorda sobre la ocupación no explica bien. El Código Penal establece dos delitos diferentes si alguien entra en una casa ajena sin permiso: allanamiento de morada (artículo 245.2) y usurpación de vivienda (artículo 202.1). La diferencia reside es si la vivienda es un domicilio habitual o está en desuso.

Teniendo en cuenta estas cifras, no parece que la ocupación sea el principal problema de la vivienda en España. Es mucho más grave, por ejemplo, el de los desahucios: el año pasado se produjeron 54.006 lanzamientos hipotecarios , según el CGPJ. La gran mayoría por impago de alquiler.

Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace .

“Lo que se da casi siempre es la ocupación de inmuebles vacíos, que son de bancos u otras entidades. También los hay de particulares, pero menos. En esos casos no hay allanamiento de morada, sino delito leve de usurpación de inmueble. Se suelen resolver entre tres y seis meses, en función de la carga de trabajo del juzgado”, asegura Bosch.

La usurpación de vivienda —lo que se conoce como ocupación— se da cuando alguien accede a una vivienda que está vacía, que no tiene uso. Aquellos que cometan este delito se enfrentan a una multa económica de tres a seis meses.

En 16 años como juez instructor no he tenido una sola ocupación de 1ª vivienda. Todas han sido de inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras entidades. Hay que aplicar la ley, pero también garantizar el derecho a la vivienda, sin generar miedo social por intereses económicos.

“Hemos tenido varios casos de distinta naturaleza. Uno con un contrato de alquiler cuyo arrendatario dejó de pagar a los pocos meses y había subarrendado habitaciones a varias personas que ocupaban la vivienda sin título. Otro con un contrato de alquiler, que pagó un mes y luego dejó de pagar. A éstos les he puesto tres demandas distintas de tres casas distintas y de diferentes propietarios”, cuenta el abogado Pere Picón Navarro, del despacho Picón Advocats . “Los tiempos de tramitación y recuperación de las viviendas se sitúa en los 12 y los 15 meses”, explica.

“Es imprescindible un marco regulatorio que promueva una alternativa habitacional y agilice los desalojos en caso de ocupación ilegal. No existen

precedentes de legislaciones similares en la UE como los decretos ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado por la Generalitat de Cataluña y el 1/2020 que modifica la definición del concepto de “vivienda vacía”. Este tipo de regulaciones generan una enorme inseguridad jurídica que dificulta la inversión y el desarrollo del mercado del alquiler”, señala Toribio.

Todos coinciden en que la ocupación no desparecerá si no se resuelve antes el problema de acceso a la vivienda, ya que muchas familias vulnerables no tienen otra alternativa cuando les echan de sus casas.