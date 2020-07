¿Qué hacer si te pilla un rebrote en mitad de las vacaciones?

Irse de vacaciones es un derecho, una necesidad y, últimamente, una aventura. En tiempos del coronavirus y con la aparición de numerosos rebrotes por todo el país, los riesgos crecen; no solo de contagio, sino de que un confinamiento territorial obligue a los turistas en una zona a quedarse allí. ¿Qué pasaría entonces?

¿Se puede volver a casa?

Lo primero, que no cunda el pánico. Lo habitual cuando se produce el confinamiento de una zona es que las autoridades permitan la salida de las personas que no vivan allí.

Así ocurrió con los extranjeros que estaban de visita en España cuando se decretó el estado de alarma y, más recientemente, en los confinamientos selectivos decretados en zonas como El Segrià (Lleida) o A Mariña (Lugo).

En estos dos últimos casos, las autoridades autonómicas dieron un plazo de 24 horas para que los no residentes que se encontrasen en el interior pudiesen volver a sus localidades de origen.

¿Quién paga si me obligan a quedarme confinado?

Si no fuera posible salir de la zona o no se estableciera un plazo legal para abandonar el entorno (algo que este verano aún no ha ocurrido) la situación puede ser más compleja. Si las autoridades impiden el desplazamiento de vuelta al domicilio, debería ser la propia administración quien pagara los gastos de alojamiento del turista.

¿Y si me quedo por mi propia cuenta?

Si el turista no quiere o no puede retornar en el plazo legal establecido, tendría que ser él mismo quien tuviera que pagar el coste del tiempo extra en el hotel o en la casa.

¿Tengo derecho a que me devuelvan el dinero si hay un rebrote?

Si un rebrote del coronavirus en una zona implica el cierre de establecimientos o un confinamiento, el consumidor tiene derecho a la devolución del dinero.

“Si se volviesen a cerrar alojamientos turísticos o se impidiese el acceso a determinadas zonas geográficas, podría ser motivo de cancelación de una reserva ya que no se podría prestar el servicio”, explica César Díaz Herranz, experto del área jurídica de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

“No obstante, los consumidores deberán tener en cuenta que, según las autoridades sanitarias, existe la posibilidad de rebrote lo que podría dar lugar a restricciones a la movilidad pero que no impidiese el acceso al alojamiento reservado. Esto podría dificultar la reclamación”, continúa Díaz.

Eso sí, siempre es recomendable reservar en hoteles donde se permita la cancelación hasta poco tiempo antes de la llegada para evitar problemas.

¿Si vuelvo antes de tiempo me devuelven dinero?

No se descarta otra opción: que el turista, alertado por el repunte de casos, decida volverse antes de que se haga efectivo un confinamiento en su zona de veraneo. En ese caso, mal asunto a nivel económico: el alojamiento puede negarse a devolver el importe (o la parte del tiempo no disfrutado) al no haber una obligación legal a abandonarlo y ser, “únicamente” una opción del consumidor.

¿Qué ocurre si tengo comprado un billete a una zona confinada?

Las compañías tendrán que devolver el dinero, ya que no se puede prestar el servicio. Así ha ocurrido con Renfe, que ha facilitado la devolución de los billetes comprados que tengan como origen o destino Lleida tras el confinamiento.