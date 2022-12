Radiografía de la ultraderecha alemana: más cuestión de seguridad que una amenaza al sistema

¿Era el suyo un plan realizable? Parece haber consenso en que no, en que las instituciones germanas son fuertes, en que el poder político de la ultraderecha -en sus diferentes formas, siglas y expresiones- no tiene peso para ello, gracias entre otras cosas al férreo cordón sanitario que impone el resto de partidos. No eran los miles que asaltaron el Capitolio en 2021 ni los alentaba un líder como Donald Trump. Una cincuentena de ultras, como mucho, por más que hubiera exmilitares entre sus adeptos, podrían acceder a un edificio y crear un grave problema de seguridad, pero la democracia vencería. Y, sin embargo, no se puede relativizar esa clave, la del uso de la violencia. Eso sí que es un reto creciente para Alemania, que tiene desde 2020 a la ultraderecha como su mayor amenaza a la seguridad nacional, según el Ministerio del Interior.