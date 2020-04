Sánchez advierte a Torra que sobre los menores decide Sanidad y que la norma es "clara"

⭕ RECOMANACIONS @gencat per a una sortida ordenada dels nens de 0 a 13 anys



✅ Complir amb elles permetrà una sortida esglaonada que eviti pics d’acumulació de famílies al carrer i ordenar franges horàries que quedin alliberades per al seu ús per altres col·lectius en un futur. pic.twitter.com/rtwCQlZLJX