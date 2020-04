Te lo pensarás dos veces si pretendes salir de casa en Semana Santa

EFE

La Semana Santa ha sido, tradicionalmente, una época propicia para realizar viajes por carretera. En 2019, por ejemplo, se registraron 14,9 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3,3% más que en 2018. Pero este 2020 va a ser distinto. Debe ser distinto. El estado de alarma por el coronavirus obliga a los españoles a quedarse en casa. Es, según Gobierno y expertos, una de las mejores formar para detener el avance de la pandemia.

La tentación de salir de casa está ahí, especialmente porque estamos en una semana de días libres para la gran mayoría de los españoles. Sin obligaciones escolares ni laborales. Los niños están desde hace varios días de vacaciones y muchos trabajadores no esenciales llevan sin actividad laboral desde el martes 31. Otros tienen toda la semana libre, y la gran mayoría puede disfrutar de los cuatro días marcados oficialmente en el calendario laboral.

Dada esta situación, a algunos se les puedes pasar por la cabeza salir de casa a dar un paseo extra, subirse a la bicicleta o coger el coche e irse a la casa de la playa o de la sierra. Total, si se va de domicilio particular a domicilio particular... No se puede: primero porque afectaría al freno de los contagios y, segundo, porque es ilegal: las multas a las que se exponen no son ninguna broma.

“Salir de casa sin justificación es un delito grave de desobediencia a la autoridad y está penado con una multa de 601 a 30.000 euros”, explica el abogado Daniel Amelang, de red-juridica.com.

El importe de la sanción depende de varios factores:

Del tipo de salida: un paseo, ir al parque con los niños o coger el coche para desplazarse a otro pueblo o ciudad.

Del historial ‘delictivo’ del infractor de los últimos dos años.

“Si sales a dar un paseo cerca de tu casa la multa sería de 601 euros, que es el mínimo, pero si coges el coche para recorrer 400 kilómetros es muy posible que se eleve a 2.000 o 3.000”, añade Amelang, que matiza que esto ocurre si se carece de antecedentes de faltas similares. “En las infracciones graves, cuando es un primer delito, la multa va de 601 a 10.400 euros”, aclara.

La horquilla se amplía en el que caso de ser reincidente. “Si has cometido otra desobediencia a la autoridad en los últimos dos años, aunque no tenga que ver con el estado de alarma, te expones a que te caiga una multa por encima de los 10.401 euros”, continúa. “Podrías alegar que no fue una infracción contra el estado de alarma, pero lo más normal es que Delegación de Gobierno te aplique las penas superiores”, añade.

Una infracción grave es, por ejemplo, desoír a la Policía si acude a tu domicilio porque tus vecinos te denuncian por haber montado una fiesta o por tener la música a todo volumen y continúas con la misma actitud.

84 detenciones sólo en un día

El estado de alarma ha cambiado la situación de las carreteras españolas. Desde el 17 de marzo, los desplazamientos han caído más del 70% en días laborales y un 90% en fines de semana.

Sin embargo, todavía hay gente que sale de casa sin justificación. El domingo 5 de abril, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 84 personas por incumplir las condiciones de confinamiento. Además, levantaron 9.430 actas con propuestas de sanción por distintas violaciones del Estado de Alarma. Estas cifras no incluyen la actividad de las policías autonómicas y locales.

Los controles en carretera son este año igual de necesarios que en cualquier otra Semana Santa. La diferencia es que el operativo no lo coordina la DGT, sino que lo hace la Guardia Civil. “A partir del miércoles se incrementarán los controles como ha pasado el fin de semana, aunque aún no se sabe cómo”, apuntan.

Este fin de semana se intensifican los controles de @guardiacivil y @policia junto con Policías Autonómicas y Locales, en las #carreteras y accesos de ciudades para prevenir desplazamientos indebidos durante el estado de alarma. #QuedateEnCasa👆#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/APc7JkveAA — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 5, 2020

Del mismo modo, el control de desplazamientos también se va a incrementar en las ciudades. Fuentes policiales han confirmado a El HuffPost que durante toda esta semana se va a desplegar un dispositivo mayor para evitar cualquier tipo de desplazamiento, tanto en coche (con mayor vigilancia en las salidas de las ciudades) como caminando.

En todos estos controles, las autoridades pueden preguntar el motivo del desplazamiento para comprobar que no incumpla las restricciones establecidas por el estado de alarma. Si no hay justificación, la multa está asegurada.

Cuando toca salir sí o sí

Ya sea en coche, bicicleta, patinete o andando. No se puede salir de casa. Sin embargo, hay veces que no queda otro remedio. En ese caso, tenemos una recomendación: lleva TODOS los papeles posibles contigo para justificar esa salida. Si vas a trabajar el justificante de la empresa, si vuelves del supermercado no tires la factura y si has tenido que ir al médico pide un documento que lo acredite.