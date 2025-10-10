Al menos seis muertos por un terremoto en Filipinas, donde se ha activado la alerta de tsunami

El personal de la Oficina de Protección contra Incendios inspecciona los daños causados a las estructuras tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió algunas zonas de la región de Davao y provocó alertas de tsunami, en Davao (Filipinas), el 1 de octubre.

Una potente réplica de magnitud 6,7 ha vuelto a sacudir este viernes la isla meridional de Mindanao, en Filipinas, activando una nueva alerta de tsunami apenas horas después de que un terremoto de magnitud 7,4 dejara al menos seis fallecidos y provocara el pánico en la región.

El nuevo temblor se ha registrado a las 19:12 hora local (11:12 GMT), con una profundidad de 62 kilómetros y su epicentro ubicado a unos 24 kilómetros de la ciudad de Santiago, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los parámetros son similares al sismo inicial, que ocurrió unas diez horas antes a 58 kilómetros de profundidad.

La agencia sismológica filipina Phivolcs ha activado nuevamente la alerta de tsunami, advirtiendo sobre posibles olas de más de un metro sobre el nivel de la marea en las próximas dos horas.

El primer terremoto, con epicentro a unos 62 kilómetros de la localidad de Manay (Davao Oriental) y a solo 10 kilómetros de profundidad, se sintió con fuerza en toda Mindanao y en el archipiélago de las Bisayas. Las autoridades han confirmado seis víctimas mortales, entre las que se encuentran tres mineros que fallecieron tras el derrumbe de un túnel en la zona montañosa del oeste de Manay, ha informado a The Philippine Daily Kent Simeon, de los servicios de rescate de Pantukan.

En Mati, la ciudad más cercana al epicentro, se reportaron dos muertes más: "Un hombre de edad avanzada y una mujer de 54 años que se vio sepultada por un muro". A ellos se suma una sexta víctima en la ciudad de Davao, confirmada por las autoridades locales.

Phivolcs ha informado que se han registrado alrededor de 180 réplicas desde el primer sismo, incluyendo una de magnitud 6,9 frente a las costas de Manay, que ha vuelto a activar las alarmas en la región.

Este nuevo episodio sísmico ocurre apenas once días después de que un terremoto de magnitud 6,9 golpeara la isla de Cebú, en las Bisayas Centrales, dejando 75 muertos y más de 1.200 heridos. "El terremoto de Cebú fue aún más destructivo", ha recordado el director de Phivolcs, Teresito Bacolcol, en rueda de prensa, explicando que el epicentro estaba "más cerca de zonas pobladas (a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Bogo) y tuvo lugar a menor profundidad (10 km)".