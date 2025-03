Conversaciones secretas entre EEUU y Rusia para abrir el gran grifo de la energía

Matthias Warnig, exoficial de la policía secreta comunista de Alemania Oriental y aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, podría estar intentando retomar el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, nunca utilizado, con apoyo de inversores de EEUU.

Fuentes consultadas por el Financial Times aseguran que es idea del propio Warnig, quien hasta 2023 dirigió la empresa matriz Nord Stream 2 AG, con sede en Suiza, para la compañía estatal rusa Gazprom, propietaria de la infraestructura, que construyó con préstamos de cinco energéticas europeas: Shell, Uniper, OMV, Engie y Wintershall.

El plan de Warnig pasaría por implicar a inversores estadounidenses que facilitarían el acceso a la Administración del presidente de ese país, Donald Trump. Esto se enmarcaría en los esfuerzos extraoficiales para acabar con la guerra en Ucrania al tiempo que EEUU y Rusia profundizan sus lazos económicos.

El medio estadounidense apunta que algunos miembros de la administración de Trump conocen la iniciativa y la ven como parte de ese impulso para reconstruir las relaciones con Moscú. Mientras, los líderes europeos siguen el asunto con cierta preocupación.

Un duro camino hacia el acuerdo final

Aunque hay varias vías abiertas, un consorcio de inversores encabezado por EEUU habría delineado ya un acuerdo con Gazprom que se aplicaría una vez se levantaran las sanciones internacionales impuestas por el conflicto. Un pacto de estas características daría a EEUU una influencia sin precedentes sobre el suministro de energía a Europa.

Sin embargo, no será fácil alcanzar este acuerdo, ya que se tendrían que dar tres supuestos.

Washington tendría que levantar las sanciones contra Rusia .

. Moscú debería aceptar que se reaunuden las ventas que suspendió por la guerra .

. Alemania debería autorizar la distribución por Europa del gas llegado a su territorio por ese gasoducto marino, que recorre más de 1.200 km a través del mar Báltico.

No obstante, Warnig afirma al Financial Times que no está involucrado "en ninguna conversación con políticos o representantes empresariales estadounidenses" y asegura que respeta las normas como persona sancionada por Estados Unidos. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, asegura no tener información sobre estas conversaciones. Gazprom declinó hacer comentarios.