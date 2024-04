DIRECTO Guerra Ucrania Rusia: las noticias del lunes 8 de abril de 2024

El director general del OIEA considera que el reciente ataque contra Zaporiyia es "una importante escalada"

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha considerado este domingo que los ataques ucranianos con drones sobre la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, que ha dejado al menos tres trabajadores heridos son "una importante escalada" para la seguridad nuclear.



"Estos ataques imprudentes aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear grave y deben cesar de inmediato", ha declarado, según reza un comunicado, que denuncia que por primera vez desde noviembre de 2022 la central nuclear más grande de Europa ha sido "blanco directo de una acción militar" que también representa una "clara violación" de los principios para proteger estas instalaciones.



Grossi ha señalado que, en esta ocasión, "aunque los daños" no han "comprometido la seguridad nuclear, se trata de un incidente grave que tenía el potencial de socavar la integridad del sistema de contención del reactor". De esta forma, ha recordado que estos ataques son un "claro recordatorio" de las "persistentes amenazas" a este tipo de instalaciones durante un conflicto armado.



"Como he declarado repetidamente --incluso en el Consejo de Seguridad (de la ONU) y en la junta de gobernadores del OIEA-- nadie puede beneficiarse u obtener ventaja militar o política de ataques contra instalaciones nucleares. Atacar una central nuclear es un no rotundo", ha manifestado.