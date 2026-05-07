El 60% de las veces que Trump usa la etiqueta "bajo coeficiente intelectual" se dirige a personas negras

La pasada semana, el presidente de EEUU, Donald Trump, durante un discurso en The Villages, una comunidad de jubilados en Florida repleta de seguidores suyos, el mandatario norteamericano aseguró que el expresidente Barack Obama no superaría una prueba cognitiva.

Trump acostumbra a insultar a sus enemigos etiquetándolos como individuos con "bajo coeficiente intelectual". Sin embargo, una investigación ha demostrado que la mayoría de las veces que utiliza esas palabras se refiere a personas negras.

La revista estadounidense Mother Jones le ha pedido al director de una empresa de investigación (que ha preferido mantenerse en el anonimato) que analice tanto las publicaciones de Trump en redes sociales como sus declaraciones públicas.

En el caso de las redes sociales, se han examinado las publicaciones que el presidente estadounidense ha realizado en Truth Social durante los últimos cuatro años, hasta el pasado 10 de abril.

El resultado es que Trump ha recurrido a las palabras "bajo coeficiente intelectual" al menos en 50 ocasiones para dirigirse a individuos y comunidades. De todas esas menciones, el 60% se referían a figuras públicas y legisladores afroamericanos.

Los principales objetivos de los ataques personales de Trump

Desde Mother Jones precisan que "entre los objetivos se encontraban la vicepresidenta Kamala Harris; las representantes Jasmine Crockett (demócrata por Texas), Maxine Waters (demócrata por California), Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) y Rashida Tlaib (demócrata por Michigan); el reverendo Al Sharpton; la fiscal general de Nueva York, Letitia James, o la estratega política Donna Brazile".

Por el contrario, en la lista de personas blancas calificadas por el mandatario norteamericano como de "bajo coeficiente intelectual" se encuentran Joe Biden, Tim Walz, Liz Cheney o Robert De Niro.

En el análisis de las declaraciones públicas se ha utilizado un archivo de videos de C-SPAN que cubría los discursos de Donald Trump en mítines, ruedas de prensa y otros eventos a lo largo de los últimos 10 años. Durante ese periodo, el presidente estadounidense usó la acusación de "bajo coeficiente intelectual" al menos 75 veces. Cuarenta de esos casos (el 53%) iban dirigidos a personas negras.