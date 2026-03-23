El escándalo de apuestas e información privada sobre Irán que revela la insensibilización en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, rinde honores a un soldado muerto en Kuwait, por un ataque de Irán, el 7 de marzo de 2026, en la Base Aérea de Dover, Delaware.

Antes de que un ataque israelí, durante el primer día de la guerra de Irán, acabara con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, una persona que operaba bajo la cuenta "Magamyman" ganó más de 553.000 dólares apostando por la contienda y el fin del Gobierno de los ayatolás en Polymarket, que se describe a sí misma como el mayor mercado de predicciones del mundo.

Los mercados de predicción funcionan permitiendo a la gente apostar en "contratos de eventos": apuestas sobre si ocurrirá algo, como ganar un Óscar, cuándo regresará Jesucristo a la tierra y, en este caso, el derrocamiento del difunto líder supremo iraní en una fecha determinada. Esto último se resolvió rápidamente, apenas unas horas después de que se iniciase la operación Furia Épica.

Apostar en deportes no es algo nuevo, pero que apostadores anónimos obtengan enormes ganancias con la guerra es un terreno inexplorado, que han analizado los compañeros de la edición norteamericana del HuffPost. Polymarket tiene actualmente más de 100 apuestas relacionadas con la guerra de Irán, pero recientemente se negó a lucrarse con la destrucción nuclear y archivó la apuesta "¿Detonación de arma nuclear por…?". Polymarket no da explicaciones.

Las leyes federales de EEUU sobre el comercio de materias primas prohíben las transacciones basadas en asesinatos y guerras, pero Polymarket opera principalmente en un mercado de valores extranjero no regulado, no recopila información de los clientes y solo requiere una billetera de criptomonedas para su uso.

La identidad de apostadores como "Magamyman" no es pública, pero no son los únicos que se benefician de un cambio de régimen. Ya se han negociado quinientos millones de dólares en Polymarket apostando por ataques militares entre EEUU e Irán.

Como resultado de esta falta de información sobre los clientes, es "más difícil identificar de manera efectiva a los operadores con información privilegiada o la manipulación del mercado", señala Alex Goldenberg, investigador del Centro Miller de la Universidad de Rutgers para la Protección y la Resiliencia Comunitaria.

Esto ya está ocurriendo. Algunos apostadores en la guerra de Irán han sido acusados de uso de información privilegiada con datos militares clasificados. Kalshi, la empresa estadounidense rival de Polymarket que debe rendir cuentas ante los reguladores federales, ha mostrado menos interés en contratos geopolíticos relacionados con la muerte de un líder. Kalshi declaró que no pagaría millones de dólares en ganancias esperadas por la posible destitución de Jameneo, tras 37 años en el poder.

"No cotizamos mercados directamente vinculados a la muerte", declaró el director ejecutivo de Kalshi en X. "Los futuros del petróleo pueden ser mercados indirectos para la guerra y la muerte. Pero creemos que eso es diferente a tener un mercado que se decide directamente tras el fallecimiento de una persona, lo cual no está permitido para las entidades reguladas en Estados Unidos". La empresa reembolsó a los apostadores al último precio negociado antes de su muerte, y actualmente los apostadores están demandando a Kalshi por su decisión.

Sin embargo, el hecho de que no se apueste directamente por la caída de los líderes mundiales no significa que las apuestas relacionadas con la guerra de Irán no se beneficien de la muerte, y que no estén transformando radicalmente la forma en que la gente percibe la acumulación de riqueza y el mundo.

El logotipo de la aplicación de apuestas online Polymarket en la pantalla de un smartphone. Davide Bonaldo / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

"Cuando un ataque con misiles se convierte en una resolución afirmativa y una compensación económica, prácticamente se está condicionando a la gente a sentir entusiasmo ante eventos que deberían generar conversaciones serias", indica Goldenberg. "Si se repite esto suficientes veces, creo que se cambia radicalmente la forma en que las personas interactúan con la realidad".

Polymarket afirmó que los mercados de Oriente Medio "generan pronósticos precisos e imparciales sobre los eventos más importantes para la sociedad", en una nota relativa a las apuestas relacionadas con los ataques de la guerra de Irán. "Esa capacidad es particularmente valiosa en momentos tan difíciles como los actuales".

Pero si uno consume información sobre la guerra a través de predicciones binarias sobre posibles cambios de régimen, este comportamiento podría tener efectos a largo plazo en su percepción de los acontecimientos geopolíticos. Las apuestas arriesgadas pueden exacerbar los peores impulsos de las personas, llevándolas a buscar el daño contra otros para lograr el resultado deseado.

"Si uno percibe el mundo como un lugar cada vez más transaccional... eso a menudo conduce a un comportamiento poco empático o comunitario", afirma Hanna Horvath, planificadora financiera certificada y experta en psicología del dinero.

"Si uno percibe el mundo como un lugar cada vez más transaccional... eso a menudo conduce a un comportamiento poco empático o comunitario"

Si uno gana o pierde cientos de miles de dólares en cuestión de horas, esta fluctuación "realmente cambia la relación con el riesgo. Y creo que hace que la gente adopte comportamientos más arriesgados", dice Horvath.

Recientemente, el periodista israelí Emanuel Fabian afirmó haber recibido amenazas de muerte y acoso por parte de apostadores en Polymarket que lo presionaban para que modificara su reportaje sobre la interceptación de un ataque con misiles iraníes. Según las reglas de la apuesta "¿Irán ataca a Israel en...?", los ataques interceptados no eran "suficientes para una resolución de 'Sí'" en una apuesta del 10 de marzo en la que se habían apostado más de 14 millones de dólares. Según Fabian, una persona que se identificó como Haim le escribió a través de WhatsApp.

En respuesta, Polymarket declaró que había "bloqueado las cuentas de todos los implicados y que facilitaría su información a las autoridades pertinentes".

No es un caso aislado

Sin embargo, los expertos no creen que el acoso incentivado sea un caso aislado. "Este problema irá en aumento. Hemos visto casos similares en las apuestas deportivas, donde los incentivos financieros han impulsado el acoso y la corrupción de las personas cuyos juicios y acciones determinan los contratos, incluidos los propios atletas", afirmó Goldenberg. "La misma dinámica se está dando ahora con los periodistas que cubren conflictos en curso".

Cuando hay dinero en juego, los apostadores reaccionan con agresividad. Una encuesta realizada en 2025 a estudiantes-atletas de baloncesto universitario reveló que un tercio declaró haber sufrido acoso en redes sociales relacionado con las apuestas deportivas durante el último año.

Ningún acontecimiento político es neutral. Incluso expresiones aparentemente pasivas como "entrada de fuerzas", "derroca" o "caída del régimen" pueden suponer una amenaza para la vida de alguien. "Los mercados que se basan en si alguien permanece en el poder, habla en público, aparece en algún lugar o desempeña un determinado cargo conllevan incentivos implícitos relacionados con su continuidad", según un artículo sobre la semántica del asesinato publicado por el sitio BetBreakingNews, especializado en mercados de predicción.

De esta forma, si la resolución de tu apuesta depende de que alguien sobreviva o no, puede convertirse inherentemente en un "mercado de asesinatos", afirmó Sean Guillory, neurocientífico cognitivo y coautor del artículo de BetBreakingNews. "En los mercados de predicción, el mundo entero es un campo de juego, y cualquiera que crea tener la capacidad de influir puede hacer lo que sea necesario para lograrlo".

Más allá de permitir que estos mercados establezcan sus propias reglas en tiempo real ante los acontecimientos mundiales, correspondería a los reguladores poner límites a esta industria en auge.

El Congreso está examinando detenidamente los mercados de la muerte a raíz de las apuestas sobre la guerra con Irán. Recientemente, los demócratas californianos Mike Levin y Adam Schiff presentaron un proyecto de ley para prohibir cualquier "contrato que involucre, se relacione o haga referencia al terrorismo, el asesinato, la guerra o la muerte de una persona".

La regulación federal de los mercados de predicción se ha ralentizado bajo la administración del presidente Donald Trump, que puso fin a dos investigaciones federales sobre Polymarket iniciadas por la administración del expresidente Joe Biden. Donald Trump Jr., hijo de Trump, también es asesor de Kalshi y Polymarket. Inicialmente, Polymarket no tenía permitido operar en Estados Unidos tras un acuerdo alcanzado en 2022 con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), que supervisa los mercados de predicción, pero posteriormente recibió la aprobación regulatoria a finales de 2025 y está lanzando una versión de su aplicación regulada por la CFTC para usuarios estadounidenses.

La CFTC también emitió nuevas directrices en marzo, indicando que podría bloquear los contratos vinculados a asesinatos, guerras o terrorismo si determina que un "contrato para un evento es contrario al interés público". Sin embargo, el regulador federal no los prohibió directamente. “Hasta que la CFTC aclare si los mercados de armas, tal como están planteados, principalmente en Polymarket, son ‘contrarios al interés público’, veremos cómo estos mercados siguen creciendo exponencialmente”, dijo Goldenberg.

Y si ves a mucha gente participando en este tipo de apuestas, puede que te animes a probarlas tú también. En Polymarket, puedes ver los saldos de los inversores y comprobar cuánto ganan con ciertas apuestas.

Polymarket entrevistó recientemente a un trabajador tecnológico europeo llamado "Betwick" en su plataforma Substack, quien afirma haber acumulado 800.000 dólares en ganancias. "Betwick" comentó que se inspiró para realizar apuestas en mercados de predicción gracias a la clasificación de la plataforma, que muestra los millones que ganan los mejores apostadores.

Sin embargo, apostar en la guerra tiene un costo financiero: "Betwick" afirmó haber perdido el 70% de su dinero en una apuesta a que "Israel atacaría a Irán" "en el último minuto" y atribuyó la pérdida a estar "tilted" (término del póker que describe la situación en la que las emociones nublan el juicio).

No es de extrañar que, en un período de profunda incertidumbre económica, la gente intente obtener ganancias rápidas a costa de los ataques con misiles, en lugar de recurrir a estrategias de inversión que duren décadas.

“La forma en que la mayoría de la gente acumula riqueza no es muy atractiva. Es un proceso lento. Lleva décadas. Pero mucha gente, especialmente los jóvenes, se conectan a internet, ven a sus compañeros... en línea afirmando, o tal vez ganando realmente, todo ese dinero en 24 horas, y piensan: 'Bueno, yo quiero hacer eso'”, dijo Horvath.

“Aunque seas muy consciente de que ‘esto es sensacional’, tu cerebro lo interiorizará y empezará a verlo como algo que podría ser, en cierto modo, normal”, señaló Horvath.

Los correos de recaudación de Trump

Todo esto ocurre cuando, además, la CNN ha desvelado que un correo electrónico de recaudación de fondos del comité independiente de campaña del presidente Trump tiene una propuesta provocadora: promete acceso a los "informes privados de seguridad nacional" del presidente usando una imagen del traslado digno de seis soldados estadounidenses caídos. De nuevo, la información privilegiada por delante y con dudoso gusto.

El email, enviado por Never Surrender, Inc., promociona lo que llama una "membresía de Informe de Seguridad Nacional" e insta a los destinatarios a "reservar tu lugar" con múltiples enlaces para donar, en lo que describe como un grupo exclusivo que recibe actualizaciones sobre amenazas a la seguridad nacional.

Promete que los miembros “recibirán mis informes privados de seguridad nacional, actualizaciones sin filtros sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos. La verdad directa sobre invasiones fronterizas, adversarios extranjeros, sabotaje del Estado profundo y cada peligro que ocultan las noticias falsas”.

El mensaje incluye una fotografía oficial de la Casa Blanca que muestra a Trump saludar durante un solemne traslado en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, una tradición militar que honra a los miembros del servicio estadounidenses caídos. Trump asistió junto a miembros de su Gobierno.En la foto se aprecia un féretro cubierto con una bandera, que se utiliza para transportar los restos de los soldados.

"Esto es para patriotas dispuestos a defender esa fuerza inquebrantable. No para los débiles o los indecisos"

"Soy el comandante fuerte que enfrenta a los tiranos, aniquila a los terroristas y nunca retrocede", continúa el email de recaudación de fondos. "Esto es para patriotas dispuestos a defender esa fuerza inquebrantable. No para los débiles o los indecisos".

El correo -que fue desvelado por primera vez por Patriot Takes, un investigador afiliado a la red MeidasTouch Network, de tendencia izquierdista- enlaza a una página de donaciones.

“SOY EL presidente DONALD J. TRUMP. TÚ ERES LA ÚNICA RAZÓN POR LA QUE SALVAMOS A ESTADOS UNIDOS”, dice la página. “AHORA TE PIDO QUE CONSIDERES HACER UNA PEQUEÑA CONTRIBUCIÓN ¡PARA QUE PODAMOS COMPLETAR LA AGENDA MAGA! ¿PUEDO CONTAR CON TU APOYO?”, se lee.

El correo es una de varias propuestas de Trump y sus comités independientes de campaña (PAC) afiliados que han usado la guerra en Irán para recaudar fondos.

Los traslados dignos son ceremonias solemnes que se realizan cuando los restos de miembros del servicio estadounidenses muertos en el extranjero son repatriados a Estados Unidos. Hasta ahora, 13 miembros del servicio han muerto en la guerra con Irán. El presidente dijo anteriormente que probablemente habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán.

Cuando se le preguntó el sábado sobre si pensaba que tendría que asistir a más traslados dignos, Trump dijo: “Estoy seguro. Lo lamento… pero es parte de la guerra”. Nadie ha valorado oficialmente esta información.

El correo de recaudación de fondos provocó críticas de algunos demócratas después de que se difundieran capturas de pantalla en las redes sociales.

El senador Andy Kim, de Nueva Jersey, escribió en X: “Espero que el informe de seguridad nacional para los donantes no se omita la sección de ‘Irán cerrará el estrecho de Ormuz’ que Trump y Hegseth pasaron por alto”.

La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, también criticó el email, escribiendo: “Donald Trump está recaudando fondos a costa de soldados muertos. ¡Es un HOMBRE profundamente ENFERMO y REPUGNANTE!”, concluye.