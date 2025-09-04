El líder de Corea del Norte observa la prueba de dos nuevos tipos de misiles y se sospecha de mano rusa
Este movimiento ha sido interpretado por algunos medios como una muestra de poder de forma previa al encuentro entre el mandatario y sus homólogos de Rusia y China.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado la prueba de dos nuevos tipos de misiles de defensa aérea "mejorados" contra varios objetivos, la cual se ha realizado para "probar su capacidad de combate", tal y como destacó este domingo la agencia estatal de noticias KCNA.
El mandatario norcoreano estuvo acompañado de varios funcionarios en su visita, que realizó de forma previa a su viaje a China para participar en un desfile militar en Pekín, con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Durante su visita, el líder aplaudió que "se completara con éxito este último año del plan quinquenal el proyecto de creación ampliada de la capacidad de producción de misiles" con el objetivo de "cubrir las perspectivas de demanda", lo que consideró como "el éxito estratégico más importante logrado por la industria bélica".
Este movimiento ha sido interpretado por algunos medios como una muestra de poder de forma previa al encuentro entre el líder y sus homólogos de Rusia y China y en plena escalada armamentística.