El líder de Corea del Norte observa la prueba de dos nuevos tipos de misiles y se sospecha de mano rusa

La gente mira una transmisión de 24 horas de Yonhap News TV en una pantalla gigante en la estación de tren de Seúl, que muestra al líder norcoreano Kim Jong Un inspeccionando un ejercicio de ataque conjunto que involucra artillería de largo alcance y sistemas de misiles de la división del frente oriental del Ejército Popular de Corea, en un lugar no revelado en Corea del Norte. Imagen de archivo.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado la prueba de dos nuevos tipos de misiles de defensa aérea "mejorados" contra varios objetivos, la cual se ha realizado para "probar su capacidad de combate", tal y como destacó este domingo la agencia estatal de noticias KCNA.

El mandatario norcoreano estuvo acompañado de varios funcionarios en su visita, que realizó de forma previa a su viaje a China para participar en un desfile militar en Pekín, con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su visita, el líder aplaudió que "se completara con éxito este último año del plan quinquenal el proyecto de creación ampliada de la capacidad de producción de misiles" con el objetivo de "cubrir las perspectivas de demanda", lo que consideró como "el éxito estratégico más importante logrado por la industria bélica".

Este movimiento ha sido interpretado por algunos medios como una muestra de poder de forma previa al encuentro entre el líder y sus homólogos de Rusia y China y en plena escalada armamentística.