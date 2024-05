EN DIRECTO, la guerra Ucrania Rusia: las noticias del 17 de mayo de 2024

Corea del Norte califica de "falsas" las informaciones sobre el envío de armas a Rusia

La vicedirectora del Departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea del Norte, Kim Yo Jong, hermana del líder del país, Kim Jong Un, ha calificado este viernes de "falsas" la informaciones sobre el envío de armamento a Rusia en apoyo a la invasión de Ucrania.



"No voy a dar otra explicación al respecto, pero siento la necesidad de abordar el hecho de que las fuerzas hostiles están engañando a la opinión pública con el falso rumor de que los sistemas de armas producidos por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) son 'para exportar a Rusia'", ha manifestado Kim, según la agencia de noticias estatal norcoreana, KCNA. En ese sentido, ha explicado que no tienen "ninguna intención" de "revelarlas al público", razón por la que "no se puede discutir" la posibilidad de exportar su armamento a ningún país.



La hermana del líder norcoreano ha insistido en que el objetivo de Pyongyang no es "hacer publicidad o exportar", sino "prepararse" para la disuasión y la guerra para evitar estar en inferioridad militar ante el "enemigo".