Guerra en Ucrania hoy en directo: Rusia lanza amenaza velada en forma de lista negra de países

La ONU aprueba el Pacto por el Futuro pese a la oposición de Rusia

La Asamblea General de la ONU ha aprobado este domingo la propuesta de Pacto por el Futuro a pesar de las objeciones de varios países, como Rusia por irregularidades en el procedimiento. El presidente de la Asamblea General, Philemon Yang, ha puesto en valor este Pacto que "promete afrontar crisis inmediatas" y "sentar los cimientos para un orden global sostenible, justo y pacífico". También el secretario general de la ONU, António Guterres, ha destacado el resultado de esta Cumbre del Futuro "porque las problemáticas del siglo XXI necesitan de soluciones del siglo XXI". "Tenemos que tomar decisiones difíciles para volver a encarrilar", ha añadido. "No podemos esperar a las condiciones perfectas", ha remachado.



El objetivo declarado es lanzar reformas ambiciosas de la ONU y sus agencias para que la comunidad internacional pueda reaccionar ante crisis y guerras con el fin de hacer del mundo un lugar más justo. Entre las reformas propuestas está la del Consejo de Seguridad de la ONU o ajustes en el sistema financiero internacional para no perjudicar al denominado Sur global. También incluye una propuesta de normativa global sobre la inteligencia artificial.



Bielorrusia, Nicaragua y Rusia han expresado sus reservas y han pedido incluir un texto sobre la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Corea del Norte, Siria, Sudán e Irán han votado en contra y 15 países más se han abstenido, frente a los 143 países que lo han apoyado. "Técnicamente no hay nada que aprobar hoy. No es un fallo de la actual Asamblea General ni del presidente y su equipo. Han heredado este problema de sus predecesores y honestamente han intentado hacer lo mejor posible, pero les ha faltado tiempo", ha apuntado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Vershinin, citado por la agencia de noticias rusa TASS.