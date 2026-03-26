Es oficial: la Eurocámara entierra la guerra de aranceles con Donald Trump, aunque poniéndole nuevas condiciones a EEUU

Donald Trump demostró que su nuevo mandato iba en serio cuando hace casi un año anunció el Día de la Liberación, una jornada en la que avanzó nuevos aranceles obligatorios para las exportaciones a EEUU procedentes de más de 60 países. Planteó inicialmente gravámenes del 34% para artículos chinos, pero ese tipo se acabó subiendo temporalmente hasta el 125% después de que Pekín respondiera recíprocamente.

Washington fue cuestionado en todo el mundo. No solo comenzó a aplicar aranceles incluso a islas sin habitantes: también se demostró que el cálculo por el que la Administración Trump había decidido qué gravámenes iba a imponer a los distintos países a los que atacó era una sencilla operación matemática: una resta y una división. Y un cuestionable rigor.

A pesar de ello, el mundo se vio obligado a negociar. También la Unión Europea, a la que se le impuso un arancel general del 20% para las exportaciones a EEUU de los Veintisiete. Meses antes Trump ya había anunciado impuestos a las compras de acero o aluminio europeo. Varios ministros europeos protagonizaron fotografías históricas en las reuniones que comenzaron a mantener. ¿Se respondería al arancelazo de Trump?

Hubo acuerdo. Ursula von der Leyen anunció junto a Donald Trump un pacto entre la UE y EEUU por el cual el nuevo arancel a productos europeos sería del 15%. Los tipos impuestos a productos químicos o piezas de aeronaves volverían a reducirse con respecto a lo que se veía en enero. En resumen, Trump lograba su objetivo, un acuerdo arancelario más beneficioso para EEUU, y la UE lograba mitigar los daños.

Ahora el Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo: esta es la fecha en la que caerá el acuerdo

Ursula von der Leyen anunció el acuerdo político con Washington, pero este tenía que ser ratificado por el Parlamento Europeo y también por los Veintisiete países de la Unión. Lo primero ya ha sucedido: en concreto, este jueves. La Eurocámara ha fijado en el pleno de esta semana su posición sobre las dos propuestas legislativas que desarrollan el acuerdo arancelario con EEUU.

En concreto, estos textos eliminan "la mayoría de los aranceles sobre los productos industriales de EEUU" y ofrecen "un acceso preferencial al mercado europeo para una amplia gama de productos agrícolas y del mar, en línea con los compromisos asumidos en el verano de 2025 por los negociadores".

Sin embargo, los eurodiputados han aprobado nuevas condiciones. Por ejemplo, una cláusula de suspensión se ve reforzada: si EEUU impone nuevos aranceles o discrimina productores y comerciantes europeos, o incluso si Trump se decide a menoscabar la integridad territorial europea (con una eventual conquista de Groenlandia), la UE se reserva el derecho a suspender estos acuerdos arancelarios de forma inmediata.

Si algo así sucediera, las consecuencias serían que la UE volvería a subir las barreras comerciales que Trump logró tumbar el año pasado con su ofensiva arancelaria. Además, se ha acordado que los aspectos del acuerdo con Washington permanecerán vigentes al menos hasta el 31 de marzo de 2028, es decir, hasta dentro de dos años. Se podrá prorrogar. Pero casi seguro habrá que reevaluar la situación entonces.