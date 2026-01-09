El presidente de Colombia asegura que Trump le dijo que "estaba pensando hacer cosas malas" allí

Al más puro estilo de un gag de la serie de animación Padre de Familia. Del 'cosas nazis, Peter', al 'cosas malas, Petro'. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha desvelado este viernes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le transmitió en una conversación telefónica que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia". Tras lo sucedido con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, esa horquilla es muy amplia, pero Petro confirmó que se refería a "una intervención militar".

Así lo ha afirmado el propio presidente de este país sudamericano en una entrevista en exclusiva con El País, en la que tampoco esconde que temió por correr el mismo o similar desenlace que Maduro. En otras palabras, que un grupo de militares de fuerzas de élite estadounidenses le capturase en su residencia oficial entroncando con la serie de amenazas y coacciones que viene recibiendo por parte de la Administración Trump. Aún a pesar de que su mandato expira en unos meses y los colombianos deberán votar a finales de mayo -y comienzos de marzo si hay segunda vuelta-.

Cuando se le pregunta a Petro qué hizo, si impulsó un importante operativo de seguridad en su residencia presidencial, al estilo de Maduro, éste responde muy claramente: "Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea". Tampoco búnker, pero desliza que la reliquia más preciada del pasado de la lucha sudamericana para liberarse de la cadena colonial sí está cerca y no habría que pronunciar la ya inmortal cita de "¡traigan la espada de Simón Bolívar!".

¿La amenaza de EEUU sigue en pie?: "Puedo equivocarme"

En esa línea, Gustavo Petro ha relatado a El País que "indudablemente" temió que le ocurriese lo mismo que a Maduro, ante una escalada verbal y de sanciones -como la retirada de la visa para acceder a EEUU- que queda retratada en acusaciones de narcotraficante, de no impedir el narcotráfico o incluso de relacionarle con Maduro -el mismo al que el Departamento de Justicia le ha retirado la acusación de pertenecer al Cartel de los Soles que ahora reconoce que no existe-. "Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses", expone Petro.

Preguntado también por la Inteligencia colombiana, el mandatario ha explicado que "no ha hecho falta" que le avisaran de esa supuesta operación diseñada. "Trump lo lleva diciendo meses. Pero lo que aquí usamos es la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular", expone Petro, quien se echó a las calles advirtiendo a EEUU de que el pueblo le protegería en caso de una injerencia extranjera como la de Caracas.

"No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso" Gustavo Petro, presidente de Colombia

"Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar", concretó el presidente colombiano, que no da completamente por finalizada la amenaza. "Creo que se congeló, pero puedo equivocarme. No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso", admite en la entrevista.

¿Qué le dijo Trump a Petro en la llamada telefónica?: "Me dijo algo que me gustó"

Con todo, Petro también ha dado detalles sobre la conversación telefónica mantenida el pasado viernes y destinada a rebajar tensiones con la Administración Trump. "La conversación consistió en que yo pudiera exponer mi opinión", pone por delante el presidente colombiano, indicando que "él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida" y "esa oposición miente sobre nuestra lucha contra el narcotráfico". En una afirmación que evoca a la oposición venezolana, Petro ha expuesto que "usted lee lo que dice [el expresidente] Álvaro Uribe y prácticamente viene a defender que nos ataquen".

Por otro lado, Petro ha mencionado otras cuestiones de ese diálogo, como la postura y posición que adoptó Trump en ella. "Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía". No se quedó ahí el mandatario, que sí valora que coinciden en la lucha contra la producción y tráfico de drogas: "Pero por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: 'Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí'".

"Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él pronto" Donald Trump, sobre Gustavo Petro, tan solo tres días después de amenazar a Gustavo Petro

Pero, ¿qué ha dicho Trump sobre todo esto? "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro , quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él pronto", dijo la misma persona que días antes, el domingo, amenazaba con golpear y llamaba "hombre enfermo" al mandatario sudamericano.

¿Qué ha pasado entre el Gobierno de Colombia y la Administración Trump?: claves

Al igual que ha ocurrido con Venezuela, la Administración Trump ha venido protagonizando una serie de escaladas con otros países de Sudamérica. Coincidentemente, con aquellos que tienen ejecutivos no proclives a Washington o del espectro político de la izquierda o el socialismo.

Gustavo Petro ha sido insultado recurrentemente por distintos integrantes del Gobierno estadounidense, incluido el propio secretario de Estado, Marco Rubio, o el propio Trump.

por distintos integrantes del Gobierno estadounidense, incluido el propio secretario de Estado, Marco Rubio, o el propio Trump. Las descalificaciones han sido múltiples y de distintos grados, pero, por ejemplo, el domingo Trump le llamó "hombre enfermo que le gusta fabricar cocaína y venderla en EEUU".

que le gusta fabricar cocaína y venderla en EEUU". En esa línea, Trump ha acusado repetidamente a la administración de Petro, sin pruebas, de permitir un flujo constante de cocaína a EEUU.

repetidamente a la administración de Petro, sin pruebas, de a EEUU. El pasado septiembre, EEUU le retiró la visa a Petro imposibilitando que pueda entrar en territorio estadounidense, por ejemplo, para una visita a la Asamblea General de Naciones Unidas.

imposibilitando que pueda entrar en territorio estadounidense, por ejemplo, para una visita a la Asamblea General de Naciones Unidas. El Gobierno de Colombia ha condenado la operación 'Lanza del Sur' por la que se bombardean supuestas narcolanchas en el Caribe -más de 30 ya, con 110 muertos- sin prueba alguna de su participación en el narcotráfico.

por la que se bombardean supuestas narcolanchas en el Caribe -más de 30 ya, con 110 muertos- sin prueba alguna de su participación en el narcotráfico. Bogotá también reclama más "procesos penales" por el apoyo de EEUU a Israel en el "genocidio" palestino.