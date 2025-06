Guerra Ucrania en directo: Rusia acusa a Reino Unido de un complot para escalar el conflicto y trasladarlo al lago de la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado este jueves que "toda Ucrania es nuestra", argumentando que rusos y ucranianos forman, en su opinión, un solo pueblo. "Ya lo he dicho muchas veces, considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra", declaró durante su intervención en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento retransmitido en directo por la televisión estatal.

Además, no descarta la posibilidad de tomar control de la región ucraniana de Sumi, donde las fuerzas rusas ya han establecido una franja de seguridad de entre 10 y 12 kilómetros de ancho, según sus palabras. "No tenemos tal objetivo: conquistar Sumi. Pero, en principio, no lo descarto", declaró durante su intervención.