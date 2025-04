Uniformados chinos en Ucrania: ¿Cómo está ayudando Pekín a Putin en la guerra?

La guerra en Ucrania se ha convertido ahora, también, en una batalla por captar la atención de la Casa Blanca. Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsando las conversaciones indirectas de paz entre Kiev y Moscú, se pone por testigo al republicano, cual árbitro, de todo lo que va pasando: violaciones del alto el fuego en infraestructuras energéticas, condiciones y exigencias, agresiones masivas contra civiles, nuevas invasiones...

En tales circunstancias, la captura de ciudadanos chinos en el campo de batalla supone un impulso para Kiev y para Volodimir Zelenski, el presidente ucraniano. El anuncio de ayer de que dos uniformados capturados en la guerra de invasión tenían nacionalidad china fue un bombazo en toda regla, si valen los símiles.

Zelenski no tardó en presentar a estos hombres como prueba de que "una nación más" -léase China- se había unido a la guerra contra su país, en una tendencia a la internacionalización que ya Rusia había iniciado en la región de Kursk, con la presencia de soldados de Corea del Norte.

Sin embargo, la verdad parece ser más mundana: estos hombres arrestados por las Fuerzas Armada ucranianas forman parte de fuerzas mercenarias improvisadas, reclutadas por las ávidas fuerzas armadas de Moscú. A engrosas las filas de Ucrania suelen llegar extranjeros idealistas; a las de la Federación Rusa, mano de obra desesperada de países amigos.

Pekín niega una participación organizada

Este miércoles, China negó que haya ciudadanos suyos participando de forma organizada en la guerra de Ucrania junto a las tropas rusas y reiteró su postura de neutralidad y su compromiso con una solución política al conflicto.

"La posición de China sobre la crisis en Ucrania es clara y coherente, y ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian al ser preguntado por la supuesta captura de dos ciudadanos chinos en el frente del Donbás.

El vocero aseguró que Pekín está "verificando la información con la parte ucraniana" y subrayó que el Gobierno chino ha exigido siempre a sus ciudadanos "alejarse de las zonas de conflicto y abstenerse de participar en operaciones militares de cualquier parte".

Zelenski, al denunciar el caso, especificó que habían dado con dos ciudadanos chinos pero avisó de tiene indicios de que podría haber “muchos más”.

Preguntado por las críticas del canciller ucraniano, Dmitró Kuleba, quien aseguró que estos hechos "ponen en cuestión la credibilidad de China como potencia de paz", Lin defendió que Pekín "mantiene una posición objetiva e imparcial" y que ha estado "comprometido con la promoción del alto el fuego y el diálogo". "El mundo ha sido testigo de los esfuerzos constructivos de China en la búsqueda de una solución política", añadió.

Pekín ha rechazado de forma reiterada las acusaciones de Occidente sobre un posible apoyo militar a Moscú y ha abogado por un enfoque basado en el respeto a la integridad territorial de los países, pero también en la atención a las “preocupaciones legítimas de todas las partes”, en alusión a Rusia.

No obstante, hay pruebas de inteligencias occidentales de que ha ayudado a Rusia a fortalecer su base industrial de defensa, mientras continúa su "operación militar especial" contra Ucrania desde febrero de 2022, según informaron altos funcionarios de la Administración Biden a medios como la CNN el año pasado. Prácticamente sin ayuda de nadie, ha mantenido a flote esa industria de defensa rusa y también ha sido un cliente perpetuo de los bienes rusos, empezando por el petróleo, lo que ha hecho que el efecto de las sanciones internacionales sobre el Kremlin sea menos duro.

El apoyo que el régimen del gigante asiático ha brindado a Vladimir Putin incluye cantidades significativas de máquinas-herramienta, motores para drones y turborreactores y tecnología para misiles de crucero, microelectrónica y nitrocelulosa, que Rusia utiliza para fabricar propulsores para armas, según detalles del mismo espionaje norteamericano.

Los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, declararon el febrero que tenían una alianza "a largo plazo" y "sin límites" entre ambos países. Lo hicieron en una llamada telefónica cuando casi estaba por llegar el tercer aniversario de la guerra en Ucrania. "Las relaciones entre China y Rusia tienen una fuerte fuerza motriz interna y un valor estratégico único, y no son el objetivo ni se ven influenciadas por terceros", dijo Xi, según la lectura oficial publicada por los medios estatales. "Las estrategias de desarrollo y las políticas exteriores de China y Rusia son a largo plazo", añadió el mandatario chino.

La captura de los dos supuestos combatientes chinos representa un nuevo frente diplomático para Pekín, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea por la guerra comercial, la situación del mar de China Meridional y el papel de China en la escena geopolítica global.

Vladimir Putin y Xi Jinping, el 22 de octubre de 2024 en Kazan. Getty Images

Mucha mar de fondo

No obstante, más allá de la respuesta de Pekín y la naturaleza de la misión de estos uniformados descubiertos, la presencia de estos soldados debería complicar el deseo de la Administración Trump de mirar más allá de Ucrania, hacia lo que considera un inminente choque generacional con la China comunista.

A finales del mes pasado, Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, distribuyó un memorando interno que reorientaba al Ejército estadounidense hacia la disuasión de una posible invasión china de Taiwán y lo preparaba para ganar un posible conflicto con Pekín.

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, ha afirmado además que las acciones de Putin, presidente ruso, solo serán un pequeño capítulo en la historia del siglo XXI y que el resto lo ocupará la titánica contienda con China. El Indo-Pacífico es su verdadero empeño y por eso a Trump le enfada tener que centrarse en Ucrania o en Gaza.

No es de extrañar que Zelenski, en su intento de recuperar el menguante apoyo de EEUU a su causa de país invadido, haga todo lo posible por argumentar que ambos frentes no pueden separarse tan fácilmente.

Sin embargo, ver a hombres chinos luchando por Rusia en Ucrania no es algo nuevo, en realidad. Hace aproximadamente un mes, dos presuntos mercenarios chinos fueron filmados garabateando grafitis en las paredes de lo que se afirmaba que era un edificio abandonado, informa el diario británico The Telepraph. Se les vio vistiendo equipo táctico ruso y luciendo las mismas marcas blancas de reconocimiento táctico utilizadas por la fuerza de invasión de Moscú. Sin embargo, esto no prueba un despliegue autorizado por China, aunque estaría bien que el presidente Xi Jinping diera explicaciones de lo ocurrido y aclarase las cosas.

Se sabe que Rusia ha reclutado mercenarios de todo el mundo para impulsar su lucha por el control de Ucrania. Muchos han llegado de Cuba, India, Yemen y varios países africanos, atraídos por la promesa de importantes incentivos económicos. Algunos también ha sido reclutados con engaños.

Kiev también depende de voluntarios de países que van de España a Reino Unido, de EEUU a Francia, para engrosar sus filas. Sin embargo, no emplea mercenarios como tales, sino que admite una especie de brigada internacional.

Putin ha hecho la vista gorda ante la incorporación de extranjeros a las fuerzas del Kremlin, en su intento de limitar la exposición de sus compatriotas a la brutalidad de su invasión. Esto se debe, en parte, a que quiere evitar que se repita el levantamiento de las madres soviéticas, a quienes se atribuye haber forzado la retirada de Rusia de Afganistán en la década de 1980, en medio del descontento por el número de muertos tras una década de combates.

Más de 900.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en Ucrania desde que Putin ordenó a sus fuerzas cruzar la frontera hace más de tres años, según cifras aproximadas, toda vez que el Kremlin se negó a difundir cifras oficiales al poco de comenzar la contienda, para no hundir la moral de sus ciudadanos.

Con los hombres de Moscú aún a la ofensiva, el Kremlin necesita constantemente encontrar más para lanzar a la trituradora a cambio de sus limitadas ganancias. Las únicas tropas regulares que se sabe que están desplegadas junto a las fuerzas rusas provienen de Corea del Norte. Pyongyang envió más de 11.000 hombres para ayudar a Moscú como parte de un pacto de seguridad entre los dos estados rebeldes. El Kremlin utilizó a los soldados para desalojar la posición de Ucrania en la región rusa de Kursk, invadida desde agosto por Ucrania, donde los locales están ganando terreno ahora.

Los norcoreanos abandonaron la zona por varias semanas, supuestamente para recuperarse, pero se cree que han vuelto a pelear junto a los rusos. Hay filtraciones de constantes problemas de comunicación, de cadena de mando y de objetivos entre ellos y los encargados rusos.

Más de 5.000 norcoreanos murieron o resultaron heridos en esa misión, según informaron funcionarios occidentales. Sin embargo, las tropas no han operado dentro de Ucrania. Antes del despliegue de tropas, Pyongyang envió cargamentos de munición de artillería y misiles balísticos para apoyar el esfuerzo bélico de Rusia. También se ha beneficiado de ayuda de Moscú, en contrapartida.

En contraste, China aún no ha enviado ni una sola bala en apoyo a la invasión rusa, según funcionarios occidentales. Esto hace muy improbable que Pekín esté dispuesto a autorizar el despliegue de sus propias tropas junto a las rusas. "No vemos evidencia de patrocinio estatal aquí", declaró un funcionario occidental al citado medio inglés.

El presidente ucraniano insiste: el apresamiento de estos dos soldados chinos es otro ejemplo que le demuestra a Trump que Putin "no está listo para la paz" y que está contra los intentos estadounidenses de negociar un armisticio.