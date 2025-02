Guerra Ucrania Rusia en directo: comienza la cuenta atrás para que Putin ataque un país europeo, según un experto

La pregunta ya no es si Vladimir Putin atacará otro país europeo tras la guerra en Ucrania, sino cuándo lo hará. Así lo sostiene Keir Giles, experto en defensa europea y Rusia en Chatham House, quien alerta de que la amenaza rusa sobre Europa es inminente. En una entrevista con L’Express, Giles ha asegurado que “el reloj ya está en marcha” y que Moscú podría estar preparando una ofensiva contra un país de la OTAN.

El investigador británico, autor del libro Who Will Defend Europe? An Awakened Russia and a Sleeping Continent, sostiene que Rusia se encuentra en una posición de fuerza a pesar del desgaste militar en Ucrania. Según él, la capacidad militar rusa no solo sigue intacta en muchos frentes, sino que incluso ha aumentado en sectores clave como la armada, la aviación y las fuerzas nucleares. Mientras tanto, varios países de la OTAN han debilitado su propia defensa tras el apoyo prolongado a Ucrania sin reponer sus arsenales.