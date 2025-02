Guerra Ucrania Rusia en directo: un desconocido multimillonario hace una donación de locos a Ucrania

Dan Olofsson no es un nombre que diga mucho en España, pero en Ucrania empiezan a conocerlo bien. Este multimillonario sueco, fundador de la consultora tecnológica Sigma, ha decidido rascarse el bolsillo para apoyar, en plena guerra, al país que gobierna Zelenski. Y no lo hace a medias: sus donaciones son tan generosas que hasta el ejército ucraniano le ha colgado una medalla, según los medios de comunicación suecos.

Olofsson no quiere dar cifras exactas —"no me gusta presumir", dice—, pero deja claro que se puede hablar de "cantidades muy grandes". Parte de ese dinero va directamente a las fuerzas armadas de Ucrania, aunque prefiere no detallar cuánto. Otra parte se destina a proyectos civiles a través de la iniciativa Star for Life, con la que ya ha apoyado causas sociales en varios países.