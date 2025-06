Guerra Ucrania Rusia en directo: Ucrania empieza a romper la defensa aérea de los rusos con sus súper drones

Ucrania ha vuelto a desplegar los drones TB-2 en Dnipro, y eso no es una anécdota. No porque los aparatos en sí sean imbatibles (hace tiempo dejaron de serlo), sino porque su regreso dice mucho del nuevo equilibrio aéreo en el frente sur de la guerra en Ucrania. Un vídeo publicado esta semana por la Marina ucraniana muestra varios ataques de precisión sobre soldados rusos que intentaban moverse por el río en lanchas. Lo significativo no es solo el resultado, sino el actor: uno de esos ataques lo firma claramente un Bayraktar TB-2, reconocible por los distintivos en su interfaz de control.

Según Euromaidan, estos drones turcos fueron fundamentales en los primeros compases de la guerra, allá por 2022. Se convirtieron en estrellas del esfuerzo bélico ucraniano tras frenar los convoyes rusos que se dirigían a Kiev. Pero su momento pasó. El alto coste, su tamaño y su vulnerabilidad frente a las defensas aéreas rusas los sacaron de la primera línea. Ucrania apostó por otras opciones: enjambres de drones FPV, más baratos, más pequeños y muchísimo más difíciles de interceptar. Desde entonces, los TB-2 parecían historia. Hasta ahora.