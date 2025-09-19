Israel cierra una vía de escape de Ciudad de Gaza: "No permitan que Hamás los utilice como escudos"

"Una fuerza sin precedentes". Este es el nuevo aviso, advertencia o amenaza que el Ejército de Israel ha lanzado a Hamás este viernes. Lo ha hecho en el marco de la invasión terrestre sobre Ciudad de Gaza, al tiempo que ha aprovechado para hacer otro anuncio de relevancia. Sobre todo para el cerca de medio millón de civiles que todavía están en la capital gazatí tratando de huir en un desalojo forzoso al que obligan los constantes bombardeos contra edificios residenciales, centros sanitarios y educativos que quedaban en pie.

Tel Aviv ha anunciado que han cerrado una de los dos vías de evacuación establecidas para poder salir de la mayor urbe del enclave palestino, al vencer el plazo de 48 horas concedido para 'evacuar' Ciudad de Gaza por dicha ruta. El encargo de realizar ambos anuncios ha sido el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Avichai Adrai, quien ha prometido que las tropas "van a seguir operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas".

En un momento en el que, tras cuatro días de asedio total sobre la capital de la Franja, han logrado salir al menos 56.000 palestinos de los más de medio millón que se estimaba seguían en la urbe hasta el pasado fin de semana, todavía continúan los convoyes con interminables hileras de personas que se dirigen a la zona sureña que Tel Aviv ha designado como zona humanitaria.

Una ratonera en la que llueven bombas y una marea de personas huyendo al sur

En ese contexto, el Ejército de Israel ha anunciado que "a partir de este momento la carretera Saladino está cerrada para viajar hacia el sur". Por tanto, en estos momentos, la difícil tarea de salir de Ciudad de Gaza se ha complicado aún más, ya "solo es posible desplazarse hacia el sur por la calle Rashid". Es decir, al enquistado flujo de personas que ponen rumbo al sur se ponen más trabas aún.

"No permitan que Hamás los utilice como escudos humanos"

Con todo, la serie de advertencias y anuncios no se ha quedado ahí. El Ejército israelí ha indicado a los civiles que "por su propia seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria". Pero también ha dejado una suerte de consejo: "No permitan que Hamás los utilice como escudos humanos".

