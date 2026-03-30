La Casa Blanca responde al cierre del espacio aéreo español a su ejército por Irán: "No necesitamos a España ni a nadie"

Esta vez no es Donald Trump (de momento), pero sí la Casa Blanca. Y el mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez es idéntico. El Gobierno de EEUU ha mandado una respuesta crítica al Ejecutivo español tras la decisión de cerrar su espacio aéreo al ejército estadounidense en aquellos vuelos implicados en el ataque a Irán.

En declaraciones a ABC, un representante de la Casa Blanca ha señalado que las Fuerzas Armadas de EEUU "están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más".

El veto planteado por el Gobierno español es un paso más en la oposición a la guerra estadounidense-israelí contra el régimen iraní e incluye también los vuelos "de repostaje", anunció recientemente Pedro Sánchez.

Como única excepción se incluyen aquellas situaciones que se determinen como 'de emergencia' sí se autorizarían el tránsito o el aterrizaje de la aeronave.

Al comienzo de la ofensiva ya se prohibió el uso de las bases de Rota y Morón —de soberanía española pero con fuerte presencia norteamericana— para cualquier fin relacionado con este operativo, cuestión que provocó la ira de Trump y numerosas declaraciones y amenazas contra Sánchez y su equipo de gobierno.

Si en el pasado, Trump ya cargó contra España por su menor inversión en Defensa con respecto a otros países de la OTAN, estas últimas semanas han disparado su retórica. contra un socio "terrible".

Además de lanzar ataques, también dejó una advertencia a modo de coacción, la de dar orden de "cortar todas las relaciones" comerciales entre EEUU y España. Esto, sin embargo, no es viable en sí mismo, por ser España miembro de la UE, que es con quien negocia bilateralmente EEUU.

La amenaza del magnate republicano recordó entonces a la que lanzó meses atrás con similar visos de realismo —nulos—, asegurando que aumentaría los aranceles contra España, otra cuestión que no puede hacer directamente sino en una negociación colectiva con la propia UE.