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La Casa Blanca responde al cierre del espacio aéreo español a su ejército por Irán: "No necesitamos a España ni a nadie"
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La Casa Blanca responde al cierre del espacio aéreo español a su ejército por Irán: "No necesitamos a España ni a nadie"

A la espera de que sea Donald Trump quien lance una nueva oleada de ataques verbales, fuentes de su ejecutivo han quitado importancia al 'veto' del Gobierno español a los aviones con destino Irán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, con gestio serio, a su llegada a la Casa Blanca tras un vuelo
Donald Trump, con gestio serio, a su llegada a la Casa Blanca tras un vueloAnadolu via Getty Images

Esta vez no es Donald Trump (de momento), pero sí la Casa Blanca. Y el mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez es idéntico. El Gobierno de EEUU ha mandado una respuesta crítica al Ejecutivo español tras la decisión de cerrar su espacio aéreo al ejército estadounidense en aquellos vuelos implicados en el ataque a Irán

En declaraciones a ABC, un representante de la Casa Blanca ha señalado que las Fuerzas Armadas de EEUU "están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más".

El veto planteado por el Gobierno español es un paso más en la oposición a la guerra estadounidense-israelí contra el régimen iraní e incluye también los vuelos "de repostaje", anunció recientemente Pedro Sánchez. 

Como única excepción se incluyen aquellas situaciones que se determinen como 'de emergencia' sí se autorizarían el tránsito o el aterrizaje de la aeronave.

Al comienzo de la ofensiva ya se prohibió el uso de las bases de Rota y Morón —de soberanía española pero con fuerte presencia norteamericana— para cualquier fin relacionado con este operativo, cuestión que provocó la ira de Trump y numerosas declaraciones y amenazas contra Sánchez y su equipo de gobierno.

Si en el pasado, Trump ya cargó contra España por su menor inversión en Defensa con respecto a otros países de la OTAN, estas últimas semanas han disparado su retórica. contra un socio "terrible". 

Además de lanzar ataques, también dejó una advertencia a modo de coacción, la de dar orden de "cortar todas las relaciones" comerciales entre EEUU y España. Esto, sin embargo, no es viable en sí mismo, por ser España miembro de la UE, que es con quien negocia bilateralmente EEUU. 

La amenaza del magnate republicano recordó entonces a la que lanzó meses atrás con similar visos de realismo —nulos—, asegurando que aumentaría los aranceles contra España, otra cuestión que no puede hacer directamente sino en una negociación colectiva con la propia UE.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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