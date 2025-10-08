La ultra Meloni, denunciada ante La Haya por complicidad de "genocidio" en Gaza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el set del programa de televisión "Cinque Minuti" en los estudios Rai el 7 de octubre de 2025, en Roma.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado este martes que ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) junto con otros miembros de su Gobierno por "complicidad con genocidio" por su relación con Israel durante la guerra en Gaza.

"Creo que no exista un caso similar en el mundo y en la historia de una denuncia como esta", ha ironizado durante una entrevista en el programa de la televisión pública Porta a Porta que se emitirá esta noche y de la que los medios italianos han adelantado algunos fragmentos.

Meloni aludía a una noticia de estos días según la cual el grupo Juristas y Abogados por Palestina (GAP) la ha denunciado ante la CPI por supuesta complicidad con Israel, junto a sus ministros de Exteriores, Antonio Tajani, y de Defensa, Guido Crosetto, y al consejero delegado de la compañía de equipos de defensa Leonardo, Roberto Cingolani.

En este sentido, la mandataria ultraderechista denunció "un clima que se está barbarizando mucho" y aseguró que ha "perdido la cuenta" de las amenazas de muerte que la dirigen. "Italia ya ha vivido esta historia. Veo muchas cosas que empezamos a ver normales pero que no lo son. Y creo que hay responsables... por ejemplo, quienes dicen que tengo las manos manchadas de sangre o que este Gobierno es cómplice de genocidio", reprochó.

Meloni también se refirió a las manifestaciones y las huelgas en apoyo de Gaza o de la Global Sumud Flotilla de los últimos días en Italia, de las de mayor envergadura en toda Europa. En primer lugar acusó al mayor sindicato del país, CGIL, que organizó una huelga el viernes, de "estar mucho más interesado en defender a la izquierda que a los trabajadores".

Después, aunque expresó su "gran respeto" por las manifestaciones, subrayó que los casos de disturbios que se registraron en ciudades como Roma, Milán o Turín (norte) estaban "organizados".

Asimismo, denunció la presencia de una pancarta que celebraba el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en la cabeza de una gran manifestación que recorrió Roma el pasado sábado y que congregó a cientos de miles de personas (al menos 250.000 según la policía). "Uno de los carteles celebraba el terror del 7 de octubre. Cuando se permite a quien loa el terrorismo de Hamás estar a la cabeza de una manifestación, quizá la hipótesis de que son infiltrados es un poco ingenua", apuntó.

Una lucha que se extiende

Pese a la extrañeza de Meloni, ya hay precedentes de denuncias a Gobiernos por su supuesta inacción ante la ofensiva israelí en Gaza, esa que llega ya a los 67.000 muertos en dos años. Por ejemplo, el pasado agosto se presentó una demanda en los juzgados nacionales de Bélgica, en la que se incluye a primer ministro, Bart De Wever, además del ministro de Exteriores, Maxime Prévot; el de Finanzas, Jan Jambon; y el de Movilidad, Jean-Luc Crucke.

La asociación Droit pour Gaza, responsable de la denuncia, sostiene que su acción se basa en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en diciembre de 1948 y firmada por Bélgica (como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que juzga esos delitos). El artículo 1 de ese articulado estipula que los Estados Partes se comprometen a prevenir y sancionar el genocidio. Este compromiso, entienden, crea una clara obligación jurídica para los estados firman tes, que debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir los crímenes cometidos en Gaza.

¿Es complicidad la inacción? Gaza moviliza al activismo con demandas nunca vistas Bélgica ha sido denunciada por no hacer lo suficiente para prevenir o paliar la situación en la franja palestina. Es el último ejemplo de cómo la sociedad civil se moviliza y pide cuentas a sus gobernantes, cuando los muertos llegan a 60.000.