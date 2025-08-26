Trump 'recoge cable' y asegura que no habrá "final concluyente" en la guerra en Gaza

Donald Trump cambia de parecer en menos de 24 horas. El presidente de Estados Unidos ha asegurado este martes que "no habrá un final concluyente" en el conflicto entre Israel y Gaza, retractándose, 24 horas después, de haber dicho lo contrario.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", ha aseverado Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a las nuevas incursiones militares israelíes en Gaza. El mandatario ha dado marcha atrás, después de haber asegurado el lunes que en "dos o tres semanas" habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho "no sentirse feliz" por la muerte de cinco periodistas durante el bombardeo a un hospital en Gaza esta semana y había asegurado que esto "debería terminar". "Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia", ha agregado Trump durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

Este mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) ha considerado, en un comunicado, que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

No es la primera vez que Trump emplea la expresión "dos o tres semanas" para augurar avances importantes en conflictos como los de Ucrania o Gaza. Mientras, Israel ha expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

