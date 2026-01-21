Más de 3.000 personas han muerto en Irán durante las protestas

"#FreeIran" (Irán libre) se lee en un cartel durante una manifestación en apoyo a las protestas masivas en el país de los ayatolás, en Berlín (Alemania), el 13 de enero de 2026.

Las autoridades de Irán han confirmado por primera vez que más de 3.000 personas han muerto durante las protestas antigubernamentales de las últimas semanas. Sin embargo, el Gobierno insiste en que estas muertes no se deben a la actuación de las fuerzas de seguridad, sino a lo que define como “incidentes terroristas”.

Según la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal, el número total de fallecidos asciende a 3.117 personas. De ellas, 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, el Ejecutivo iraní no ha ofrecido detalles sobre la identidad de las cerca de 700 víctimas restantes.

Este es el primer balance oficial de fallecidos que reconoce el Gobierno desde que comenzaron las manifestaciones. Aun así, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra y aseguran que ya hay más de 4.500 muertes confirmadas. Además, investigan otros posibles 9.000 fallecimientos, en un contexto marcado por el apagón de telecomunicaciones impuesto por las autoridades.

Las protestas, que han provocado una fuerte reacción internacional, siguen generando versiones enfrentadas entre el Gobierno iraní y los observadores independientes sobre lo ocurrido en las calles del país.

La BBC obtiene fotos de rostros ensangrentados de las víctimas de las protestas en Irán



Cientos de fotos que revelan los rostros de las personas fallecidas durante la violenta represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán han sido filtradas a la cadena BBC, que afirma este miércoles que las imágenes muestran rostros ensangrentados de al menos 326 víctimas, incluidas 18 mujeres.

Las instantáneas, filtradas a BBC Verifica, muestran que las víctimas mortales, expuestas en una morgue en el sur de Teherán, tienen los rostros hinchados y con hematomas.

Las imágenes han permitido a muchas familias poder identificar a sus seres queridos fallecidos en las recientes protestas en Irán, agrega la corporación británica, que puntualiza que las instantáneas son demasiado gráficas como para mostrarlas sin desenfocar.