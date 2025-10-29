Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mueren más de 460 personas en un ataque sobre un hospital de maternidad de El Fasher, en Sudán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este "trágico" balance, que incluye tanto a pacientes como a familiares que se encontraban en el hospital.

Campo de desplazados por la violencia en El Fasher, en la región sudanesa de DarfurEuropa Press

Más de 460 personas han perdido la vida en un hospital de maternidad de la ciudad sudanesa de El Fasher, en la región de Darfur, escenario de una nueva ola de ataques perpetrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que mantienen un asedio sobre la zona desde hace más de un año y medio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este "trágico" balance, que incluye tanto a pacientes como a familiares que se encontraban en el hospital. Además, el director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha lamentado el secuestro de varios trabajadores médicos. "Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente", ha reclamado Tedros

Desde el inicio del conflicto en abril de 2023, la OMS ha documentado más de 1.200 muertes derivadas de 185 ataques contra objetivos médicos, de los cuales 49 incidentes y 966 víctimas mortales se han registrado solo en lo que va de año. Ante esta situación, el máximo responsable de la organización ha hecho un nuevo llamamiento a todas las partes para acordar un alto el fuego inmediato.

