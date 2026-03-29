Pakistán acogerá conversaciones entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días"

Vista de un edificio residencial dañado por un ataque, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Teherán, 23 de marzo de 2026.

Pakistán ha anunciado que será el escenario de nuevas conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de rebajar la tensión tras semanas de enfrentamientos.

El anuncio llega en plena escalada del conflicto, iniciado a finales de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel, a los que Teherán respondió con misiles, drones y el bloqueo del tránsito de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que los contactos se celebrarán "en los próximos días" y subrayó el papel de su país como mediador. "Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual", afirmó en un comunicado oficial.

El dirigente paquistaní destacó además que ambas partes han aceptado su mediación. "Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar conversaciones", agregó.

La iniciativa cuenta con respaldo internacional. China ha mostrado su apoyo tras una conversación entre Dar y su ministro de Exteriores, Wang Yi. También el secretario general de la ONU, António Guterres.

El anuncio se produce después de una reunión en Islamabad con representantes de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, que también han mostrado su apoyo a una salida negociada.