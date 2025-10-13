'Premio de consolac... condecoración': Trump recibe la medalla al honor de Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump, tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión, de Tel Aviv (Israel), para asistir a la firma de la propuesta de acuerdo de paz en Gaza, en Egipto.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ya ha aterrizado en la mañana de este lunes en el aeropuerto israelí de Ben Gurión, en Tel Aviv, donde tiene previsto dar un discurso en el Parlamento de Israel, la Knesset, y conversar con los primeros rehenes liberados por Hamás en el marco de la propuesta de acuerdo de paz para Gaza. También se desplazará más tarde a la ciudad balneario de Sharm el Sheij, escenario en el que se han desarrollado las conversaciones y negociaciones para dicho pacto y que albergará la rúbrica del mismo. Eso sí, sin presencia de las dos partes implicadas, el Gobierno israelí y Hamás.

Con todo este telón de fondo, Trump se encuentra desde esta mañana en territorio israelí, cuyo viaje ha estado acompañado de un importante anuncio por parte del presidente israelí, Isaac Herzog. El mismo mandatario estadounidense que vio cómo el Premio Nobel de la Paz de 2025 que tanto ansía se marchaba a Venezuela, para ir a parar a manos de la opositora al chavismo María Corina Machado, tendrá en Israel una medalla que llevarse de vuelta al Despacho Oval.

Se trata de la Medalla Presidencial al Honor de Israel, una distinción "en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra", según reza el comunicado oficial. A pesar del malestar de la Casa Blanca y de que Machado -que ha pedido una intervención militar sobre su país- es una aliada política de Washington, la Administración Trump no ha escondido su indignación por que Trump se haya quedado sin el Nobel.

Herzog: "Será un gran honor para mí entregarle la Medalla de Honor"

Trump no podrá subir ese galardón al Air Force One cuando abandone Oriente Próximo. Tendrá que regresar a Israel para recibirlo en un futuro próximo. "En los próximos meses, el presidente Isaac Herzog entregará al 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Medalla de Honor Presidencial de Israel, en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra", recoge el texto oficial del comunicado.

En esa línea, y como una suerte de recordatorio del argumentario por el que Tel Aviv vino defendiendo la candidatura de Trump al Nobel -y el propio Trump también-, se determina que el galardón "también reconoce el firme e inquebrantable apoyo del presidente Trump al Estado de Israel, su singular contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", y a "su compromiso de liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación".

El mismo Gobierno israelí que publicó una foto realizada por inteligencia artificial (IA), en la que se veía a un ficticio Trump recibir un ficticio Nobel de la Paz, ha resuelto que "el legado del Presidente Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío". Entre las razones que lo justificarían, para Israel, se encuentran "su inquebrantable apoyo al Estado de Israel, pasando por la firma de los Acuerdos de Abraham, que ampliaron el círculo de paz en nuestra región, hasta los dos acuerdos históricos que trajeron a nuestros queridos rehenes a casa y salvaron innumerables vidas, y el decisivo ataque al programa nuclear iraní".