Un medio apunta el motivo por el que Putin está obsesionado con el Donbás de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, gesticula durante su discurso en un concierto conmemorativo del vigésimo aniversario del canal RT en el Teatro Bolshói, en Moscú, Rusia.

En una reunión descrita por algunos como "volátil", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que considere ceder franjas de territorio con el fin de alcanzar un alto el fuego con Rusia. Una de las zonas de más interés es el Donbás, y Radio Free Europe-Radio Liberty conoce el motivo.

De hecho, el propio Trump reconoció tras el encuentro que Rusia se quedará con parte o todos los territorios conquistados. "Se va a quedar con cosas. Ha combatido y se ha hecho con propiedades. El único país que gana territorios y después se marcha somos nosotros, como sucedió con Bush", indicó en relación a la guerra de Irak.

Asimismo, pidió públicamente un alto el fuego, apoyado por Zelenski. Una fuente cercana a la conversación reveló a Reuters que líder de EEUU presentó esa propuesta durante la reunión después de que Zelenski afirmara que no cedería voluntariamente ningún territorio a Moscú. "La reunión terminó con la decisión (de Trump) de llegar a un 'acuerdo donde estamos, en la línea de demarcación'", precisó.

Una postura que el líder estadounidense reiteró el domingo desde el Air Force One: "Creemos que lo que deberían hacer (Rusia y Ucrania) es simplemente detenerse en las líneas donde se encuentran, las líneas de batalla. El resto es muy difícil de negociar si se les dice: 'Ustedes toman esto, nosotros tomamos aquello'".

Cuando se le preguntó si había sugerido a Zelenski que Ucrania debía entregar toda la región del Donbás a Rusia, Trump lo negó. "Que se divida como está. Ya está dividida. Creo que el 78% del territorio ya está ocupado por Rusia", respondió Trump a una pregunta de un periodista de Reuters. "Dejadlo así por ahora. Pueden negociar algo más adelante", sentenció.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que Trump se refería en gran medida a las tierras del Donbás, una vasta región del este ucraniano que incluye los territorios de Donetsk y Luhansk, donde las fuerzas rusas han consolidado posiciones desde 2022.

Rechazo en Kiev

La propuesta fue recibida con incomodidad por parte de Zelenski, quien rechazó la idea de renunciar a cualquier parte del territorio ucraniano. "No abandonaremos el Donbás. No podemos hacerlo. Todos olvidan lo primero: nuestros territorios están ocupados ilegalmente. Para los rusos, el Donbás es un trampolín para futura nueva ofensiva", declaró el mandatario ucraniano en agosto, en respuesta a especulaciones previas sobre un posible alto el fuego.

"Si nos retiramos del Donbás por voluntad propia o si nos presionan, daremos lugar a una tercera guerra. ¿Por qué? Crimea fue, sin duda, un trampolín para una ofensiva en el sur de nuestro Estado. El Donbás fue, sin duda, un trampolín para no cuidar a los ciudadanos ucranianos, no utilizar a los suyos, no realizar ninguna movilización y convertir a los separatistas en el ejército ruso", advirtió.

Según funcionarios ucranianos consultados por medios locales, la sugerencia de Trump contradice su postura del mes pasado, cuando el presidente estadounidense aseguró que Kiev estaba "en posición de luchar y ganar toda Ucrania en su forma original".

La aparente rectificación de Washington ha generado desconcierto entre los aliados europeos, que temen que cualquier concesión territorial siente un precedente peligroso y recompense la agresión militar del Kremlin. En cambio, para algunos analistas en Washington, el nuevo enfoque de Trump refleja un cálculo pragmático ante una guerra que se ha estancado y amenaza con prolongarse indefinidamente.

El valor estratégico del Donbás

El Donbás, nombre derivado del río Donés y de la palabra "cuenca" (en referencia a su vasta zona carbonífera), es el corazón industrial de Ucrania, con una extensión de unos 52.000 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de Croacia. Alberga minas de carbón, acerías, plantas metalúrgicas y puertos estratégicos, incluido Mariúpol, en la costa del mar de Azov.

Durante la era soviética, el Donbás fue considerado el motor económico de la industrialización, esencial para el desarrollo de la Unión Soviética. Pero tras el colapso de 1991, la región cayó en un prolongado declive económico y demográfico, marcado por la desinversión y la obsolescencia de su infraestructura.

El área también tiene un peso político y simbólico. Fue bastión del Partido de las Regiones y cuna del expresidente Viktor Yanukóvich, derrocado en 2014 tras las protestas del Maidán. Su huida a Rusia desencadenó una insurgencia prorrusa, apoyada por Moscú, que dio origen a las autoproclamadas "repúblicas populares" de Donetsk y Luhansk.

Para el Kremlin, el control del Donbás sigue siendo una prioridad estratégica y narrativa. La región forma parte de lo que Vladimir Putin denomina "Novorossiya" o Nueva Rusia, un concepto que se remonta al siglo XVIII y que evoca la expansión imperial hacia el Mar Negro y los Balcanes.

El cinturón de la fortaleza

Desde 2022, las fuerzas rusas han consolidado posiciones en gran parte del Donbás. Mariúpol cayó tras un asedio de tres meses, Sievierodonetsk fue tomada poco después, y en 2023 las tropas rusas capturaron Bajmut, tras una de las batallas más sangrientas del conflicto.

En respuesta, el mando ucraniano construyó un "cinturón de fortaleza", una línea defensiva de unos 50 kilómetros que une las ciudades de Slovyansk, Kramatorsk y Kostyantynivka, reforzada con trincheras, obstáculos antitanque, búnkeres y campos minados.

"Las exigencias a Ucrania de entregar la parte restante de la región de Donetsk son poco realistas desde el punto de vista de las futuras capacidades de defensa de Ucrania", explicó Kirill Martynov, editor jefe del periódico ruso en el exilio Novaya Gazeta Europe, en declaraciones a Current Time.

"Putin lleva 11 años intentando conquistar la región de Donetsk. Y entregarle las zonas fortificadas que permanecen bajo control ucraniano es, en realidad, una vía hacia Járkov y Dniéper. Y, en general, una vía hacia una nueva guerra en la que Putin tendrá aún más fácil ganar", añadió, en línea con lo advertido por Zelenski.

La visión del Kremlin

El Donbás tiene también un profundo significado histórico y cultural para Moscú. Durante siglos, la región ha sido vista por los nacionalistas rusos como una extensión natural del mundo eslavo oriental. Putin, influido por ideólogos como Aleksandr Dugin, ha promovido la idea de un 'Russkiy Mir' (Mundo Ruso), que busca integrar cultural y políticamente a las comunidades rusoparlantes del espacio postsoviético.

Antes de 2014, el ruso era ampliamente hablado en el Donbás, aunque los ucranianos étnicos seguían siendo mayoría. Pese a los intentos de Moscú por justificar su invasión como una supuesta "protección" de esa minoría, los referendos previos demostraron un amplio apoyo a la soberanía ucraniana.