"Si EEUU dispara una sola bala, sus bases militares serán objetivo legítimo para nosotros"

En la madrugada del 13 de junio, Israel lanzó una serie de ataques a gran escala contra objetivos en varias áreas de Irán, alegando una amenaza nuclear "existencial" para su país. En los días posteriores, el conflicto en Oriente Medio ha ido creciendo en intensidad, con ataques continuados entre dos superpotencias y con la posibilidad de que Estados Unidos entre en liza, apoyando a su socio de Tel Aviv.

En este contexto, Reza Zabib, embajador iraní en España, ha trasladado, en una entrevista con Aimar Bretos, de Cadena SER, una advertencia a EEUU e Israel en relación a la posibilidad de que Donald Trump se meta de lleno en el conflicto.

Zabib expresa que “la solución más fácil y más factible” ante el momento de tensión y violencia creado a raíz del ataque de Israel sería “detener la agresión. Yo creo que todo el mundo tiene una responsabilidad ética, política y jurídica en este campo. Todos los gobiernos, los organismos internacionales tienen esa responsabilidad ética. Estamos hablando de la agresión, de la violación, de la paz”.

Según el embajador, todavía existe la posibilidad de que la situación se complique con esa hipotética irrupción de EEUU, que amaga con atacar mientras continúa proporcionando apoyo logístico. “No podemos decir que sí son definitivos (...). Pero cuando una nación es agredida, ya no importa mucho si el agresor viene solo o con cuántos aliados viene. Cuando el pueblo es agredido, la nación se une, y con toda su potencia, se enfrenta al agresor”.

Asegura, además, que tienen “la capacidad y la potencia de seguir produciendo” sus capacidades defensivas, sobre las cuales añade que son “las mejores (...), capacidades fabricadas por nosotros, por el país”, aunque, al mismo tiempo, parece quitarle importancia a sus reservas militares: “Una nación agredida incluso estaría condenada a la resistencia, una nación agredida tiene que hacer la resistencia sí o sí. Más allá de lo que tenga, más allá de cuáles sean las capacidades, la única solución es la resistencia. En el año 1980, cuando mi país fue agredido por el régimen de Saddam Hussein, mi país no tenía ni el 1% de las capacidades que tenemos hoy”.

Cuestionado por la posibilidad de que el conflicto deje de ser exclusivamente aéreo, es decir, limitado al lanzamiento de misiles, Zabib explica que Irán actúa “en el marco de la dimensión de la agresión recibida. Si es una agresión, digamos, bilateral, en ese caso, vamos a responder simplemente en esta vía. Si quieren ampliarlo, vamos a ampliar nuestra respuesta. Si ven que estamos respondiendo con misiles es por la distancia geográfica entre las dos partes".

Ahora bien, puntualiza, "las guerras modernas ya no se limitan simplemente a equipos de guerra. Hay otro tipo de guerras combinadas, de guerras cibernéticas... Utilizaremos todas esas capacidades para ponerle fin a la agresión y castigar al agresor. De hecho, el agresor ha intentado dar señales de que está interesado en ampliar esa agresión y llevarlo a toda la zona del Golfo Pérsico. De hecho, atacaron a una de nuestras pequeñas refinerías en la zona del Golfo Pérsico”.

En cuanto a los amagos de Trump de sumarse activamente al conflicto, el entrevistador busca comprender el posible beneficio para los EEUU en caso de entrar a la guerra, teniendo en cuenta, además, que Irán se encontraba en proceso de negociación con Estados Unidos en cuanto a su programa nuclear hasta que el ataque israelí provocó la escalada bélica. Zabib explica que su “primera y fundamental opción es siempre la negociación. Yo creo que el principal motivo de la agresión y el principal motivo de ese acompañamiento del régimen de Estados Unidos es un error de cálculo que han cometido. Ellos pensaban que, con un primer choque, todo el sistema iraní se desplomaría. Incluso pensaban que en un segundo paso la gente estaría descontenta y saldría en las calles en contra del gobierno".

"Pero hoy (por ayer), que nos encontramos en el quinto día de la guerra, hay un alto nivel de unidad, un nivel no visto, por lo menos, en los últimos veinte, treinta años. Incluso mucha gente que protestaba contra el gobierno por otros asuntos, se han unido para para enfrentarse al agresor y se han unido para apoyar al gobierno, a excepción, por supuesto, de un pequeño grupo terrorista que son un pequeño grupo odiado que se encuentra en el exterior”, ahonda.

Zabib quita importancia a las amenazas de Trump en relación a su conocimiento de la ubicación del ayatolá Jamenei y la facilidad que tendrían para matarlo. “No nos importa mucho. Tengo que decir que nuestra gente tiene mucho respeto por el líder. Es una persona que goza de mucho respeto dentro del país. Cuando se trata más aún de una guerra, el líder supremo cuenta con ese apoyo. Aún así, tengo que decir que en nuestra cultura y en nuestra escuela, la persona está en el segundo nivel. No es lo más importante la persona en sí. El primer día asesinaron a un grupo de los altos mandos militares del país, pero en cuestión de horas fueron asignados otros y en el mismo día se llevó a cabo el castigo contra el agresor”.

Quita importancia a la brecha de seguridad que supone que el Mosad tuviese identificada la ubicación de los altos cargos de la cadena de mando iraní: “Se trató de una brecha de seguridad. Pero la brecha de seguridad es un problema y un fenómeno que existe en todos los países. De hecho, si han seguido ustedes las noticias internas del régimen sionista, verán que recientemente incluso han anunciado la detención de muchos grupos, en este caso de espionaje, en su territorio. De hecho, hace unas dos semanas más o menos, nuestro servicio de seguridad anunció públicamente al mundo de que había conseguido encontrar y obtener un gran archivo de seguridad del régimen sionista sobre sus armamentos nucleares y esos archivos fueron trasladados a Irán”.

Asegura también que sus “capacidades van mucho más allá de lo que puedan pensar los sionistas o sus aliados norteamericanos. Las bases norteamericanas están muy cerca de nosotros. Si los norteamericanos disparan una sola bala contra nosotros, todas esas bases serán objetivos legítimos para nosotros. A fecha de hoy, nosotros consideramos que el agresor directo simplemente es el régimen sionista. Y aunque los norteamericanos han aceptado que les han apoyado, a fecha de hoy, no han reconocido una intervención directa. Por supuesto, nosotros jamás estaríamos buscando la expansión de la guerra”.

Al mismo tiempo, al ser preguntado por la posibilidad de que algunos países árabes estén “permitiendo el ataque de Israel sobre Irán”, Zabib expresa que Irán se encuentra “en unas condiciones muy buenas de relaciones” con sus vecinos o con los países árabes en la zona del Golfo Pérsico y en toda la región. No creen que ningún país de su esfera esté permitiendo ataques, pero concede que “lo que puede haber ocurrido es que haya ocurrido algo que haya estado fuera de su control. Y sobre esos casos, supuestos casos también, aunque nosotros siempre les elevamos esas protestas, nos dicen, sinceramente, que técnicamente no tienen la capacidad de controlar la situación. Y por supuesto nosotros siempre solicitamos que esos países no permitan que las autoridades norteamericanas o sionistas utilicen su espacio aéreo en nuestra en contra de nosotros”.

Así, desde los 90

En cuanto a los argumentos de Netanyahu sobre el supuesto desarrollo nuclear iraní, Zabib hace referencia a un video publicado recientemente por la cadena estadounidense CNN en el que se “muestra que este monstruo loco, desde la década de los 90, está diciendo que Irán está a unos meses, a un año de conseguir la bomba nuclear. Pero no lo dice hoy, lo dice desde la década de los 90. Lo está repitiendo y esa mentira continúa a fecha de hoy. Todo el mundo ya lo sabe. Incluso el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha declarado oficialmente, en 15 informes consecutivos, que el programa nuclear iraní es pacífico. Y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica dio ayer una entrevista y dijo que no han encontrado ninguna evidencia sobre una supuesta desviación del programa nuclear iraní. Entonces son mentiras. Y yo creo que a esas instancias ya nadie debería de aceptar esas mentiras. Yo creo que de lo que se trata es de un régimen agresor. Un régimen agresor, comandado por una persona, sinceramente, loca, que está llevando a toda una región a una guerra”.

Zabib traslada su agradecimiento y reconocimiento al Gobierno de España por su posición “en apoyo a la paz”. “Me gustaría felicitar al gobierno y al pueblo español por esa posición que han tenido en pro de la paz. Aun así, parece que la Unión Europea, como entidad, y algunos países europeos siguen siendo rehenes del esquema del doble rasero. Cuando hablamos del doble doble rasero, hablamos de un fenómeno que mata a la paz“.

En cuanto al apoyo de la opinión pública, preguntado si considera que sería más cerrado y entusiasta si Irán tuviese “una mayor defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los homosexuales”, Zabib expresa su creencia de que " la opinión pública siempre está con los principios fundamentales, con los valores fundamentales y la opinión pública siempre apoya esos principios. Ustedes ven que en los últimos 18 meses la gente sale a las calles en todo el mundo, incluso aquí en España, y apoyan a los palestinos. Esa gente que sale a las calles puede que a la vez tengan alguna crítica a algún grupo palestino, pero cuando salen a las calles lo que están apoyando son los valores de la civilización, son los valores humanos. Y eso existe también cuando se trata de la agresión del régimen sionista a Irán. De hecho, ayer mismo nosotros tuvimos delante de la embajada una concentración de varios grupos en condena de la agresión del régimen sionista en contra de nuestro país. Y hemos recibido un montón de mensajes de apoyo“.

El embajador no ve la necesidad de aumentar su seguridad, y asegura que no pondría “unos costes superiores en ese aspecto a mi país, que ha sido agredido. Pero tengo una plena confianza sobre la seguridad en Madrid y en España. Los organismos correspondientes de España apoyarán o prestarán el apoyo suficiente y, de todas formas, ustedes saben que siempre la seguridad de los diplomáticos acreditados recae en el país receptor. Y eso no quiere decir que no exista la posibilidad del asesinato de un diplomático iraní por parte del régimen sionista".

Asegura, al mismo tiempo, que “la gente (en Irán) ha mostrado una unidad extraña, una unidad magnífica. Se han formado unas magníficas cooperaciones sociales entre la gente. Hay muchas tiendas, a fecha de hoy, que ya están vendiendo los productos a precio de fábrica. No se ha registrado ningún ataque a ninguna tienda, ni establecimiento comercial. No ha habido ninguna aglomeración de gente en los supermercados comprando grandes cantidades de productos. Es más, hay gente que me ha comentado que cuando en condiciones normales compraba dos paquetes de pan y hoy sólo compran uno. No quieren dejar la tienda sin pan. De hecho la gente está contenta con el abastecimiento de los supermercados. Las estaciones de servicio de gasolina funcionan con normalidad, aunque en los primeros dos días había mucha gente en las estaciones de servicios”.