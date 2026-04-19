Todos los Gobiernos europeos están alertados: un asesor de Trump de 26 años recorre la UE para reunirse con la ultraderecha y forzar la desregulación de las tecnológicas americanas

Donald Trump quiere suavizar sus relaciones con Europa. Pero no con todo el continente, sino con sus aliados de ultraderecha. Para ello, ha confiado en la figura de Samuel Samson, el asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que durante gran parte del último año ha estado cultivando lazos con los partidos de extrema derecha europeos, reforzando su presencia y difundiendo sus ideas.

Tal y como recoge The New York Times, el pasado marzo, Samson estuvo en Londres para "un desayuno secreto" con Nigel Farage, con quien habló de temas como el aborto y la censura. En mayo, se trasladó a París para intentar convencer a una comisión de derechos humanos que la francesa Marine Le Pen había sido perseguida injustamente. Magali Lafourcade, que dirige ese organismo, asegura que "buscaban elementos que pudieran dar credibilidad a esta narrativa".

No obstante, no parece que los pasos de Samson hayan tenido mucho efecto. Le Pen sigue desclasificada para presentarse en la presidencia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha perdido las elecciones tras 16 años en el poder. Y, "muchos grupos de extremaderecha en Europa ven la asociación con Trump como una carga más que un activo".

"Europa se ha convertido en un hervidero de censura digital, migración masiva, restricciones a la libertad religiosa y numerosos otros ataques contra la autogestión democrática", escribió el señor Samson en un ensayo publicado en sus redes sociales y consultada por el medio de comunicación, que deja entrever cuales son sus ideales.

El medio de comunicación ha recogido el testimonio de personas que han compartido tiempo y momentos con el asesor del presidente Trump. Algunas de las facetas que destacan: