Trump anuncia aranceles del 30% a la UE a partir del 1 de agosto 

El presidente de Estados Unidos ha anunciado este sábado, después de mucha expectación e incertidumbre y por medio de una carta compartida en Truth Social dirigida a Bruselas, un arancel del 30% a las exportaciones de la Unión Europea (UE) a Estados Unidos a partir del 1 de agosto. "A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a la Unión Europea un arancel de solo el 30% a los productos de la UE enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales. Las mercancías transbordadas para evadir un arancel más alto estarán sujetas a dicho arancel", ha anunciado el mandatario en su red social, en un nuevo ataque en su cruzada con la UE.

"Tenga en cuenta que el 30% es mucho menor de lo necesario para eliminar la disparidad de aranceles comerciales que mantenemos con la UE. Como sabe, no se aplicará ningún arancel si la Unión Europea, o sus empresas, deciden fabricar productos en Estados Unidos. De hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria, es decir, en cuestión de semanas", ha agregado el republicano.

Estos aranceles son necesarios para corregir los muchos años de políticas arancelarias y no arancelarias, así como las barreras comerciales de la Unión Europea Donald Trump

Además, durante la carta, Trump ha advertido que, en el supuesto de que la UE tome "represalias", Estados Unidos responderá con un arancel adicional al ya anunciado de la misma cantidad. "Tenga en cuenta que estos aranceles son necesarios para corregir los muchos años de políticas arancelarias y no arancelarias, así como las barreras comerciales de la Unión Europea, que causan los grandes e insostenibles déficits comerciales contra Estados Unidos. Este déficit es una gran amenaza para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad nacional", ha criticado en su mensaje el mandatario.

Por último, el republicano ha asegurado que aquellos mercados comerciales "actualmente cerrados" que replanteen sus "barreras comerciales" podrían ver una modificación o disminución de esta medida. "Si desea conocer sus mercados comerciales actualmente cerrados a los Estados Unidos y modificar sus políticas arancelarias y no arancelarias, así como sus barreras comerciales, quizás consideremos un ajuste, ya que estas barreras podrían verse modificadas, a la baja o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país. Nunca se sentirá decepcionado con los Estados Unidos de América. Gracias por su atención a este asunto", ha concluido Trump.

La cifra anunciada por Trump sería independiente a las ya anunciadas: el 25% para automóviles y componentes, 50% para el acero y aluminio, el 10% general a una amplia variedad de productos o el arancel del 50% al cobre anunciado el pasado miércoles por la noche. Se espera que el contenido de la carta compartida por Trump, en el que confirma aranceles del 30% a la UE a partir del 1 de agosto, se debata este lunes en una reunión en Bruselas entre los ministros de Comercio.

También carga contra México

Además, minutos antes, Trump ha publicado otra carta en la que ha anunciado aranceles del 30% a los productos procedentes de México a partir del 1 de agosto, argumentando la "crisis de fentanilo" que achaca al país. "México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", ha señalado en su escrito.

"Las mercancías que evadan los aranceles más elevados estarán sujetas a un arancel mayor. Como ya está al tanto, no habrá aranceles si México o las empresas de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para que se apruebe rápida, profesional y rutinariamente en cuestión de semana", ha agregado el republicano. En el supuesto de que México responda, la cifra se añadiría al 30% ya anunciado, al igual que ha advertido a la UE.