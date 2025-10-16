Trump estudia reformar el sistema de acogida a refugiados en EEUU para favorecer a los blancos

El presidente de EEUU, Donald Trump, muestra en el Despacho Oval noticias sobre la supuesta persecución a los blancos en Sudáfrica, el 21 de mayo de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría buscando realizar profundas reformas al sistema de refugiados y reducirlo al mínimo, priorizando en primera instancia a personas blancas, que hablen inglés y que tengan su misma visión a temas como la migración. Lo ha desvelado esta madrugada el diario The New York Times.

Esta propuesta fue entregada a Trump en abril y julio por funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, después de que el mandatario republicano ordenase a las agencias federales estudiar si el reasentamiento de refugiados respondía al interés del país. Según el NYT, aún no hay un calendario definido para aprobarla o rechazarla.

Trump había cambiado ya las reglas del sistema de migración, incluida la admisión de refugiados para reasentarse, desde el primer día de su mandato, dejando a miles de personas perseguidas en todo el mundo en el limbo, incluido nicaragüenses en Costa Rica y Guatemala. Ahora va más allá y se aconseja dar prioridad a los europeos que hayan sido "perseguidos por expresar pacíficamente opiniones en línea, como la oposición a la migración masiva o el apoyo a partidos políticos populistas".

Al parecer, la reforma busca un acercamiento con la extrema derecha europea y, en particular, con los simpatizantes del partido Alternativa para Alemania (AfD), cuyos líderes han minimizado el Holocausto, entre otras vilezas racistas. El vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, ha criticado a Alemania por intentar, según él, censurar las opiniones de ese grupo, cuya ilegalización está en estudio por la afrenta que supone para la seguridad nacional.

En la propuesta, añade el diario, también se sugiere que los nuevos solicitantes de refugio deben tomar clases sobre "historia y valores estadounidenses" y "respeto por las normas culturales".

Recientemente llegaron a EEUU un grupo de afrikáners, a como se le conoce a una etnia blanca, arquitecta del apartheid que segregó a los africanos por décadas en Sudáfrica. Entonces, el mandatario expuso que los estaba salvando de un "genocidio" por parte de los negros mayoritarios.

Más pruebas, más límites

La revelación de The New York Times sostiene que los cambios también establecen una investigación de seguridad más intensiva para los refugiados, incluidas pruebas de ADN ampliadas para los niños para asegurarse de que están relacionados con los adultos con los que viajan.

La Administración también planea reducir el número de refugiados permitidos en EEUU a 7.500 el próximo año, una disminución drástica con respecto al límite de 125.000 establecido por la administración de Joe Biden el año pasado. Trump está obligado por ley a consultar al Congreso sobre la imposición de un límite de refugiados, pero los funcionarios de la Casa Blanca consultados para esta información dicen que el cierre del gobierno lo ha retrasado.

Según un borrador de un tercer informe, la última propuesta pide a las embajadas de los Estados Unidos que hagan referencias sobre quién debería ser considerado para el estatus de refugiado, en lugar de las Naciones Unidas, que ha sido la práctica durante mucho tiempo.

