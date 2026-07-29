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EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa de Irán con misiles balísticos contra sus tropas
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EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa de Irán con misiles balísticos contra sus tropas

El Pentágono afirma que todos los proyectiles fueron interceptados y mantiene a sus fuerzas en máxima alerta en Oriente Medio, en plena escalada del conflicto y pese a las negociaciones anunciadas por Donald Trump.

Israel Molina Gómez
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El presidente estadounidense Donald Trump, en el Despacho Oval, antes de firmar una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos, el 29 de junio de 2026.
El presidente estadounidense Donald Trump, en el Despacho Oval, antes de firmar una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos, el 29 de junio de 2026.SAMUEL CORUM / POOL / EPA / EFE

La tensión vuelve a dispararse en Oriente Medio. Estados Unidos ha asegurado este martes que ha logrado frustrar un ataque sorpresa lanzado por Irán con varios misiles balísticos contra tropas estadounidenses desplegadas en la región, en un nuevo episodio que amenaza con agravar aún más el conflicto entre ambos países.

El incidente supone, además, el primer ataque de este tipo desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Washington y Teherán habían iniciado negociaciones para tratar de rebajar la tensión.

"Todos los misiles fueron interceptados"

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) a través de la red social X, el ataque se produjo a las 17:45 horas de la costa este estadounidense, cuando fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde territorio iraní.

"Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", señaló el mando militar.

El Pentágono aseguró que todos los proyectiles fueron interceptados con éxito, por lo que no informó de víctimas ni de daños materiales. Tras el incidente, Centcom indicó que las tropas estadounidenses permanecen en estado de alerta y con un elevado nivel de preparación ante la posibilidad de nuevos ataques.

Más de 20 buques de guerra en la región

El intento de ataque llega en un momento de máxima presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

Horas antes, el Ejército de Estados Unidos había informado de que mantiene desplegados más de 20 buques de guerra apoyando distintas operaciones militares en la zona, entre ellas el bloqueo naval impuesto a Irán.

Según Washington, ese dispositivo ha impedido que 22 embarcaciones comerciales alcanzaran puertos iraníes.

Además, desde que comenzó el bloqueo marítimo, las fuerzas estadounidenses aseguran haber desviado más de 140 barcos, inmovilizado nueve embarcaciones que desobedecieron las órdenes militares y permitido el paso de más de medio centenar de buques que transportaban ayuda humanitaria.

La guerra continúa pese a los contactos diplomáticos

El nuevo episodio se produce apenas unos días después de la última ofensiva estadounidense contra la República Islámica.

El pasado jueves, Washington llevó a cabo una nueva ronda de bombardeos sobre territorio iraní, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompiera la tregua alcanzada el pasado mes de junio.

En paralelo, Donald Trump mantuvo este miércoles un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el primero desde el estallido de la guerra con Irán el pasado mes de febrero.

El lanzamiento de misiles anunciado ahora por Estados Unidos evidencia que, pese a los contactos diplomáticos de los que ha hablado la Casa Blanca, la situación sobre el terreno continúa marcada por una elevada tensión militar y el riesgo de una nueva escalada en la región.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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