Trump se vuelve (más) loco: filtra mensajes privados con Macron y Rutte y amenaza con más aranceles si no se le hace caso

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo galo, Emmanuel Macron, el 14 de octubre de 2025, en Sharm el Sheij (Egipto), en la firma del acuerdo sobre Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere imponer su visión del mundo a las bravas. La diplomacia, los aliados, las negociaciones, los derechos del otro... Eso es secundario para quien afirma que su único límite es "su moralidad". Pues moral debe parecerle desvelar mensajes privados intercambiados con líderes mundiales. Lo que sea por dejarlos en entredicho y forzarlos a hacer lo que él quiere que hagan.

Y es que, en las últimas horas, el republicano (que hoy cumple un año en la Casa Blanca) se ha puesto a publicar conversaciones tanto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En el primer caso, Trump ha compartido en sus redes sociales lo que parece ser una captura de pantalla de una "nota del presidente Emmanuel Macron, de Francia". Según la agencia de noticias Reuters, una fuente cercana a Macron ha confirmado la autenticidad del mensaje. En el intercambio de mensajes, el liberal dice: "No entiendo qué estáis haciendo con Groenlandia" y solicita organizar una reunión de los países del G7 después del Foro Económico Mundial de Davos, que acaba de empezar en Suiza y que Trump prácticamente va a monopolizar.

"Estamos alineados en Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, pero no entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia", es la frase exacta que pone el mandatario galo.

El presidente francés también afirma que se invitaría a Rusia a unirse al margen de esta propuesta reunión del G7. Rusia fue expulsada del grupo, anteriormente conocido como G8, en 2014 en respuesta a su anexión de Crimea. Ahora, con este gesto, intenta impulsar el proceso de paz con Ucrania, para acabar con la invasión iniciada por Vladimir Putin en febrero de 2022. El presidente francés, además, le dice a Trump: "Cenemos juntos en París el jueves por la noche antes de volver a Estados Unidos".

"Tenemos que tenerla"

Trump continúa intensificando su discurso sobre Groenlandia, antes de viajar a Davos esta semana, su primera visita presencial desde 2020. Anoche, la prensa le preguntó al presidente estadounidense sobre qué planea decir esta semana a los líderes europeos, muchos de los cuales han rechazado sus planes de apropiarse de la isla ártica. "Miren, tenemos que tenerla", respondió el magnate, y añadió: "No pueden protegerla", insistió.

También auguró que los aliados de la OTAN no se opondrían demasiado a su reclamación sobre la zona, territorio autónomo bajo el Reino de Dinamarca (que es un país tanto de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea) y desestimó los despliegues europeos allí, calificándolos de "no militares". "La OTAN lleva 20 años advirtiendo a Dinamarca sobre la amenaza rusa", declaró. "No se trata sólo de Rusia, sino también de China", insiste, pese a que no hay amenazas declaradas de ambas potencias en la zona.

"Ya veremos qué pasa", añadió. "Digámoslo así: será un Davos interesante", ha añadido.

Amenaza de castigo

El post de Trump con el mensaje de Macron llega después de que amenazara a Francia con aranceles del 200% al vino y el champán por la negativa francesa a colaborar con el plan de Gaza del presidente de EEUU. El lunes, París avanzó que no va a entrar en las condiciones actuales fijadas por la Casa Blanca, en la Junta de la Paz para la franja, porque a su parecer cuestiona principios del multilateralismo y de la estructura de funcionamiento de la ONU.

Es algo de lo que ya se habían quejado amargamente los palestinos, sin que nadie los escuchase en caliente, cuando se presentó el plan, dicho sea de paso.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha denunciado esta mañana el recurso al "chantaje" por parte del presidente estadounidense. "Es una declaración hostil hacia Francia" y "una amenaza que busca que los europeos se dobleguen", señaló Genevard este martes en declaraciones al canal TF1.

Para la titular de Agricultura es "doblemente chocante" por "la dimensión de la amenaza" ya que plantea aranceles del 200 % que afectarían de forma muy seria a unas producciones que dependen en gran medida de la exportación y también "es chocante porque es brutal", reporta EFE.

"Me comprometo"

Para calentar su visita a Europa, Trump ha desvelado además otra mensaje, en este caso del neerlandés Rutte, jefe de la OTAN. En él, le agradece su labor en Siria, que califica de "increíble", y afirma: "Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se verá en el Foro que se celebra en la ciudad Suiza de Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de Groenlandia.

En un mensaje en su red social Truth, Trump indica que ha tenido "una conversación telefónica muy interesante" con Rutte "sobre Groenlandia" y que ha acordado una reunión con él en Davos.

"Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", precisa el presidente estadounidense.

"Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!", añade el mandatario republicano.

También asegura que "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado".

Y cree que Estados Unidos es "la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!".