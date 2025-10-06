Un ataque a 70 kilómetros de la frontera con la guerra activa las alarmas y la OTAN envía sus aviones de combate

Una casa de Leópolis (Ucrania) destruida por el ataque ruso a la ciudad, el 5 de octubre de 2025

Rusia ha lanzado uno de los ataques más intensos de la guerra contra Leópolis. La ciudad, situada a solo 70 kilómetros de la frontera ucraniana con Polonia, ha sido alcanzada por un gran número de misiles y drones rusos.

Y la ofensiva ha tenido también consecuencias en la OTAN. A raíz de ese ataque ruso tan cercano a territorio de la Alianza Atlántica, varios aviones de combate de la OTAN han sobrevolado Polonia.

En ese sentido, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó, a través de un mensaje en la red social X, de que "aviones polacos y aliados están operando intensamente en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar se han puesto en estado de máxima alerta".

"Estas operaciones son de carácter preventivo y tienen por objeto garantizar la seguridad del espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está supervisando la situación actual, y sus fuerzas y recursos subordinados siguen estando plenamente preparados para responder de forma inmediata", se explicó a la población desde el ejército polaco.

El ataque a Leópolis, el peor en los más de tres años y medio que han transcurrido desde que dio comienzo la guerra de Ucrania, sumió la ciudad ucraniana en una densa humareda que provocó que las autoridades pidieran a los residentes que permanecieran en sus casas y mantuvieran las ventanas cerradas.

La ofensiva ha dejado al menos un fallecido y diez heridos. En el ataque a Leópolis, el país presidido por Vladímir Putin hizo uso de misiles hipersónicos Kinzhal, misiles de crucero Kalibr, bombas aéreas guiadas y aproximadamente 700 drones. Además, se desplegaron bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160, y aviones de combate MiG-31.