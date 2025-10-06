Un ataque a 70 kilómetros de la frontera con la guerra activa las alarmas y la OTAN envía sus aviones de combate
Rusia ha utilizado aproximadamente 700 drones en la ofensiva.
Rusia ha lanzado uno de los ataques más intensos de la guerra contra Leópolis. La ciudad, situada a solo 70 kilómetros de la frontera ucraniana con Polonia, ha sido alcanzada por un gran número de misiles y drones rusos.
Y la ofensiva ha tenido también consecuencias en la OTAN. A raíz de ese ataque ruso tan cercano a territorio de la Alianza Atlántica, varios aviones de combate de la OTAN han sobrevolado Polonia.
En ese sentido, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó, a través de un mensaje en la red social X, de que "aviones polacos y aliados están operando intensamente en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar se han puesto en estado de máxima alerta".
"Estas operaciones son de carácter preventivo y tienen por objeto garantizar la seguridad del espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está supervisando la situación actual, y sus fuerzas y recursos subordinados siguen estando plenamente preparados para responder de forma inmediata", se explicó a la población desde el ejército polaco.
El ataque a Leópolis, el peor en los más de tres años y medio que han transcurrido desde que dio comienzo la guerra de Ucrania, sumió la ciudad ucraniana en una densa humareda que provocó que las autoridades pidieran a los residentes que permanecieran en sus casas y mantuvieran las ventanas cerradas.
La ofensiva ha dejado al menos un fallecido y diez heridos. En el ataque a Leópolis, el país presidido por Vladímir Putin hizo uso de misiles hipersónicos Kinzhal, misiles de crucero Kalibr, bombas aéreas guiadas y aproximadamente 700 drones. Además, se desplegaron bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160, y aviones de combate MiG-31.