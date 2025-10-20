Un exoficial de la CIA, más que claro con la estrategia de Putin: "Rusia no cruzará la frontera finlandesa con tanques"

A lo largo de los últimos meses, se han convertido en cada vez más habituales las incursiones ilegales de drones y aviones de combate rusos en el espacio aéreo de diferentes países europeos.

Ante esa situación, los países de la OTAN fronterizos con Rusia han reforzado la vigilancia y protección de sus cielos para evitar nuevas acciones de ese tipo por parte del país presidido por Vladímir Putin.

Uno de los países más preocupados por este aumento de la tensión entre Rusia y la OTAN es Finlandia. El motivo es que el país nórdico comparte una frontera de nada más y nada menos que 1.300 kilómetros con Rusia.

Aunque ese gran paso fronterizo (el mayor de un país europeo con Rusia) es muy difícil de controlar al 100%, Sean Wiswesser, exoficial de la CIA, ha asegurado que "Rusia no cruzará la frontera finlandesa con tanques".

En una entrevista con el medio de comunicación finlandés Yle, Wiswesser ha destacado que el arma más importante de Putin, por encima de su ejército, son los servicios de inteligencia.

"Putin no confía en el ejército ni en los políticos. Confía en la inteligencia porque él mismo es su producto (Putin fue agente de la KGB). Desde su perspectiva, la inteligencia no es una herramienta, sino el núcleo del Estado", ha señalado el experto.

Y en ese ámbito, el de los servicios de inteligencia, Rusia parte con mucha ventaja. Se estima que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) cuenta con 100.000 trabajadores, una cifra a la que ningún país occidental se acerca.

En cuanto a Finlandia, Sean Wiswesser ha expresado que el país nórdico "ha sido objetivo de la inteligencia rusa incluso antes de su ingreso en la OTAN. Ahora su perfil no ha hecho más que crecer. Están prácticamente en guerra secreta con los servicios de inteligencia rusos".

En ese sentido, el exoficial de la CIA ha alertado de que "puedo garantizar que hay agentes de inteligencia rusos en Finlandia que viven con normalidad en diferentes sectores de la sociedad. Están en todos los países de la OTAN".