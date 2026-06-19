Un ministro de Netanyahu: "Por cada lágrima de una madre israelí, deben llorar mil madres libanesas"

Khadija Amara, una civil libanesa que se niega a abandonar los restos de su hogar destruido por un bombardeo israelí, en Tiro (Líbano).

Continúan los enfrentamientos en Líbano, donde el Ejército de Israel no cesa en su ocupación del sur del país y constantes bombardeos sobre la capital en los suburbios de Beirut. Bajo la amenaza de que la campaña militar del Gobierno de Benjamin Netanyahu vuelva a echar por tierra la negociación entre EEUU e Irán, uno de sus ministros del ala más ultra ha vuelto a reclamar golpear con más contundencia, llegando asegurar que "todo Líbano debe arder" o que "por cada lágrima de una madre israelí, deben llorar mil madres libanesas".

Se trata del ministro de Seguridad Nacional y líder del partido sionista Otsmá Yehudit, Itamar Ben-Gvir, quien se ha pronunciado así, en su cuenta oficial en la red social X, después de un nuevo ataque de Hizbulá contra las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) que deja al menos cuatro soldados israelíes muertos, al que se suman otros tres heridos en otro ataque diferente, pero también con la autoría de esta milicia chií proiraní.

Obviando que los libaneses asesinados en los bombardeos israelíes ya superan los 3.900, las cuentas de Ben-Gvir llegan en una misma jornada en la que los renovados ataques de Israel dejan al menos 18 muertos y 30 heridos. Los soldados israelíes muertos se encontraban en un tanque, en Kfar Tebnit, cuando fueron alcanzados por un dron o un misil anticarro de Hizbulá, según The Times of Israel.

El malestar con Israel crece en la opinión pública de EEUU

En medio de fuertes críticas ya de la Administración Trump y con el malestar creciente en la opinión pública estadounidense —con gran impacto en las filas del movimiento MAGA— sobre la negativa de Tel Aviv a cesar su campaña militar, el ministro ha indicado que "con todo respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no es en vano".

"Basta de titubeos. En Oriente Próximo no se gana con respuestas mesuradas y contención; hay que actuar con decisión. Borrar. Derrotar el terrorismo", ha sentenciado el ministro ultra, tras haber asegurado que "el deber supremo" de las autoridades "es proteger a los ciudadanos y a los soldados de las IDF".

Cabe señalar que esta misma mañana se ha suspendido la reunión EEUU-Irán en Suiza para continuar avanzando en las negociaciones tras la firma del acuerdo marco para poner fin a la guerra. Washington esgrimió problemas logísticos, pero antes las autoridades iraníes manifestaron su rechazo a que Israel continúe bombardeando Líbano.