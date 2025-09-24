Un oligarca ruso planea construir un tanque de 10 metros cúbicos junto a un túnel que lleva agua a Europa

En los últimos años, y en especial desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania, Moscú ha aumentado sus ataques en la guerra híbrida —aunque cada vez más directo— que mantiene contra países europeos, sobre todo aquellos con los que comparte frontera. En este contexto, Finlandia ha alertado en repetidas ocasiones sobre las operaciones inmobiliarias rusas cerca de infraestructuras críticas del país.

Una de ellas ha sido la del millonario ruso Vladimir Stoljarenko, quien amasó su fortuna en el sector bancario. A finales de julio solicitó un permiso para construir un tanque de gas con una capacidad de casi 10 metros cúbicos en su propiedad de Asikkala, un municipio finlandés situado a unos 200 kilómetros de la frontera rusa.

De esta noticia se ha hecho eco el medio finlandés Tekniikka&Talous, que ha resaltado que Stoljarenko posee una granja llamada Rantalinna a orillas del lago Vesijärvi, cerca del túnel de Päijänne, que abastece de agua a más de un millón de residentes del área metropolitana de Helsinki.

El medio ha accedido a los planos adjuntos a la solicitud del permiso de obra. Estos muestran que un tanque de GLP de 9,9 metros cúbicos se encuentra junto a una lujosa sauna de playa. En ellos se puede ver que el gas se dirige desde el tanque subterráneo hasta el quemador del calentador de la sauna, la chimenea de gas en la sala de estar del edificio de la sauna y el calentador de la piscina junto a la sauna.

El oligarca ruso adquirió la finca, de 26 hectáreas a orillas del lago Vesijärvi, en 2009. Des entonces la ampliado con dos parcelas adyacentes. En total, ha gastado millones de euros en la propiedad. El periódico económico ruso Delovoi Peterburg publicó en 2018 que el patrimonio de Stolyarenko se estimaba en 1.200 millones de rublos, quie entonces equivalía a unos 16 millones de euros. El medio finlandés señala que Stolyarenko ha mantenido estrechos vínculos con el Kremlin y entre 2010 y 2014 formó parte del consejo público del servicio de seguridad FSB.