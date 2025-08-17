Un tiroteo en una tetería de Brooklyn (Nueva York) deja al menos tres muertos y ocho heridos

Un tiroteo ocurrido durante esta madrugada en una tetería en el distrito de Brooklyn (Nueva York) ha dejado al menos tres muertos y ocho heridos. El incidente ha ocurrido por motivos que aún se desconocen y que se encuentran bajo investigación.

Las personas que han perdido la vida son hombres de entre 27 y 35 años, todos ellos han sido declarados muertos en la misma escena del crimen. Respecto a los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, se encuentran recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro, según ha podido informar en una rueda de prensa la comisaria jefe de Policía de la ciudad, Jessica Tisch.

Por ahora no se ha realizado ninguna detención, tal y como ha agregado la misma, que ha explicado que el incidente ocurrió sobre las 03:30 (hora local), momento en el que varios hombres armados han comenzado a disparar en la tetería Taste of the City, situada en el barrio de Crown Heighs.

-Noticia en ampliación-