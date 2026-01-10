Viktor Medvedchuk es un ex abogado de origen ucraniano, quien hizo parte de la política de su país entre 1997 y 2005, ejerciendo diversos roles tales como la de diputado y jefe de la Secretaria del Presidente de Ucrania. Posteriormente, en el 2012 fundó el movimiento prorruso denominado 'La oposición ucraniana'.

En el 2012 fundó el movimiento prorruso denominado 'La Oposición de Ucrania', unos años después, en mayo del 2021, el fiscal general de Ucrania acusó a Medvedchuk de traición e intento de saqueo de recursos de Crimea. El ex letrado fue detenido por las autoridades ucranianas en abril del 2022, cuando se disponía a huir del país, finalmente a mediados del 2022, Viktor fue llevado a Rusia en un intercambio por un grupo de prisioneros ucranianos que tenía bajo su control rusia en el marco del conflicto entre ambos países.

La Declaración de Paris

El pasado martes 6 de enero, el primer ministro de británico, Keir Starmer, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y la máxima autoridad ucraniana, Volodímir Zelenski, se reunieron en la capital francesa donde firmaron la llamada Declaración de París, la cual estipula el despliegue de fuerzas multinacionales en Ucrania.

Según el medio finlandés, Italehti, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, resume dicho acuerdo a través de los siguientes puntos claves, además sostiene que el país que él lidera participara de alguna manera en el mismo.

Las garantías de seguridad, según Stubb incluyen:

Un mecanismo de vigilancia y reconocimiento del alto el fuego liderado por Estados Unidos. Apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una fuerza multinacional de apoyo a Ucrania de la Coalición de la Voluntad. Garantías vinculantes para apoyar a Ucrania si Rusia ataca nuevamente. Compromiso con una cooperación de defensa a largo plazo con Ucrania.

Medvedchuk se pronuncia al respecto

El mismo medio afirma, en otro artículo, que el oligarca ruso expresa su rotunda postura frente a la Declaración De París. "Conducirá a una confrontación aún mayor y a amenazas reales para todo el mundo, no sólo para Europa", expresa, Viktor.

"Una provocación política a gran escala destinada a impedir a cualquier precio el fin del conflicto y conducir así al mundo a una Tercera Guerra Mundial", complementa él mismo. Además, el hombre prorruso cataloga a Volodímir Zelenski como una persona, "abiertamente grosero" e "intelectualmente limitado".