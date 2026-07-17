El incendio de Lozoyuela evoluciona favorablemente, pero sigue sin estar controlado: ya ha arrasado cerca de 70 hectáreas

Vista del incendio de Lozoyuela desde la localidad vecina de Mangirón.

El incendio forestal declarado este jueves en Lozoyuela, en la Sierra Norte de Madrid, evoluciona de forma favorable, aunque las autoridades insisten en que todavía no está controlado.

Así lo ha precisado el 112 de la Comunidad de Madrid después de varias horas de intenso trabajo de los equipos de extinción sobre un fuego que ya ha calcinado cerca de 70 hectáreas y ha obligado a evacuar a un centenar de personas.

La situación ha mejorado respecto a las primeras horas de la emergencia, pero los servicios de emergencia mantienen un importante despliegue sobre el terreno para evitar reactivaciones durante la noche.

Más de 2.000 personas confinadas

Según la última información facilitada por los servicios de emergencia, alrededor de 100 personas han tenido que ser evacuadas, mientras que más de 2.000 permanecen confinadas en distintas localidades afectadas por el humo y la proximidad del incendio.

Entre ellas se encuentran Cinco Villas y Mangirón, núcleos pertenecientes al municipio de Puentes Viejas.

El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya ha informado a través de sus redes sociales de que el foco surgido en la zona forestal se encuentra controlado, aunque ha señalado que el perímetro sigue siendo asegurado por los distintos equipos desplegados.

Sin embargo, el 112 ha aclarado posteriormente que el incendio en su conjunto aún no puede darse por controlado.

Amplio dispositivo durante toda la noche

Las labores de extinción continuarán durante la madrugada con un importante despliegue de medios terrestres. En concreto, trabajarán 28 dotaciones integradas por Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y Bomberos Forestales.

Además, el Servicio de Urgencias Médicas SUMMA 112 mantiene activado un dispositivo específico en el Puesto de Mando Avanzado instalado en el parque de bomberos de Lozoyuela.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha pedido a los vecinos de la zona que mantengan la precaución y eviten desplazamientos innecesarios mientras continúan los trabajos.

Ayuso anuncia acciones judiciales

El incendio ha adquirido además una dimensión judicial después de que se conociera la detención de una persona sospechosa de haber provocado el fuego.

Tras conocerse esa circunstancia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Ejecutivo regional se personará como acusación popular en el procedimiento.

La dirigente madrileña confirmó la decisión a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que se refirió al detenido como presunto responsable del incendio declarado en la Sierra Norte.

Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en la evolución de un fuego que, aunque presenta una evolución favorable, continúa activo y mantiene en alerta a una amplia zona del norte de la región.