Tres pueblos evacuados, dos confinados y 900 hectáreas arrasadas: el incendio de La Mierla obliga a desplegar a la UME

Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara.

El gran incendio declarado este jueves en la localidad guadalajareña de La Mierla mantiene una situación muy complicada en la Sierra Norte de Guadalajara, donde tres municipios han tenido que ser evacuados y otros dos permanecen confinados ante el avance de las llamas.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM), durante la madrugada continúan evacuados los vecinos de La Mierla, Muriel y Umbralejo, mientras que en Almiruete, Palancares y la zona del embalse de Beleña se ha ordenado el confinamiento de la población.

Las autoridades han pedido a los residentes de estas localidades que permanezcan dentro de sus viviendas y mantengan cerradas puertas y ventanas para minimizar los efectos del humo.

Un fuego que se propagó en pocas horas

El incendio fue detectado a las 13:55 horas por un vigilante forestal en las inmediaciones de La Mierla.

Desde ese momento, la evolución fue extremadamente rápida. El director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, Juan José Fernández, explicó que la intensidad y velocidad de propagación provocaron que en apenas unas horas el fuego afectara ya a unas 900 hectáreas.

La situación llevó al Gobierno regional a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), uno de los recursos de mayor capacidad operativa para este tipo de situaciones.

Un centenar de militares sobre el terreno

La respuesta no se hizo esperar.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha confirmó el despliegue de un subgrupo táctico de la UME formado por alrededor de 100 militares, que se han incorporado a las labores de extinción.

Por su parte, la propia UME informó de la salida hacia Guadalajara de efectivos del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), con base en Torrejón de Ardoz.

El incendio permanece en situación operativa de nivel 2, una categoría que se activa cuando existe riesgo para la población o para infraestructuras relevantes.

Evacuados, campamentos desalojados y atención psicológica

Las consecuencias del incendio ya se dejan sentir entre la población de la zona. Cruz Roja ha habilitado un albergue de emergencia en el polideportivo de Humanes con capacidad inicial para 50 personas, ampliable hasta un centenar si fuera necesario.

Entre los evacuados se encuentran 47 niños que participaban en un campamento de verano en Umbralejo, una de las localidades desalojadas por precaución.

La organización humanitaria ha desplegado además equipos de atención psicosocial, personal de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico para atender a las personas afectadas.

Casi 200 personas luchan contra las llamas

Durante toda la madrugada continúan trabajando sobre el terreno decenas de equipos de extinción.

Los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales (FIDIAS) señalan que permanecen movilizados 27 medios terrestres y 197 personas.

El objetivo de las próximas horas será evitar que el fuego siga avanzando y proteger tanto los núcleos habitados como las zonas forestales de una de las comarcas más valiosas desde el punto de vista medioambiental de Castilla-La Mancha.

Mientras tanto, la preocupación sigue creciendo en la Sierra Norte de Guadalajara, donde la evolución del incendio marcará una jornada que se presenta especialmente complicada por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas de la zona.