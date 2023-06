Ana Rosa pregunta a Feijóo si está estudiando inglés y el líder del PP sorprende con su respuesta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha admitido en más de una ocasión que no sabe hablar inglés, pero también que su desconocimiento sobre la lengua de Shakespeare no será un impedimento para desarrollar de forma plena sus labores como presidente del gobierno.

El pasado mes de enero, El Debate le preguntó por su fluidez a la hora de comunicarse en inglés. Entonces, el gallego dijo: "Cuando estás negociando temas muy importantes para tu país o representando a tu país en un foro internacional hay que ser muy escrupuloso con lo que dices. Cuando estás cerrando un acuerdo no puedes decir que sí simplemente sin concretar exactamente el tiempo del verbo o el sustantivo correcto y exacto. A mí no me importa reconocer que no sé inglés. Pero le aseguro que, lo que negocie, lo negociaremos con claridad, con personas que conozcan el inglés de forma perfecta".

En ese momento, Feijóo no se planteaba aprender inglés. Sin embargo, ha debido de replantearse su postura porque, según ha desvelado este jueves en El Programa de Ana Rosa, el líder del PP ha estado a punto de empezar a dar clases. "Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", ha dicho.

En la entrevista, Feijóo ha contado que ya tenía a un profesor contratado pero que debido al adelanto electoral de las generales para el 23 de julio no va a poder empezar todavía. "Justamente temía el profesor a partir del lunes pasado. Ahora, me convocan elecciones", ha dicho.

En todo caso, Feijóo ha dicho que va a trabajar en que se le entienda bien lo que quiere decir en las cumbres internacionales. "En esas reuniones hay traductor, así que se me va a entender usando la segunda lengua más hablada del mundo", ha concluido.

En redes sociales, sin embargo, sus excusas no han 'cuajado'. "Quiero ser tan optimista como Feijoo creyendo que iba a aprender inglés en tres meses. Con los problemas que aún tiene para hacerse entender en español", "El tipo lleva más de la mitad de su vida cobrando dinero público y es incapaz de mantener una conversación en otro idioma que no sea español o gallego" o "La culpa de que en 32 años no haya aprendido inglés es de Pedro Sánchez", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter tras escuchar a Feijóo.