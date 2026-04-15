Ayuso se queda, por segundo año consecutivo, sin la parada militar en Sol el 2 de Mayo

Ayuso no contará en la fiesta del Dos de Mayo ni con el Gobierno ni con el Ejército.

No habrá parada militar por segundo año consecutivo este 2 de mayo. La celebración del 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, volverá a realizarse este año sin la parada militar en la Puerta del Sol, un acto que el Gobierno regional venía reclamando y que no se llevará a cabo por segundo año consecutivo.

Desde el Ejecutivo autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, han lamentado la ausencia del desfile militar y del homenaje, con participación del Ejército. Según el portavoz del Gobierno madrileño, la decisión responde a lo que considera una postura "sectaria" por parte del Gobierno central.

El acto principal de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo volverá a celebrarse en el interior de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, después de que el año pasado se trasladara a la Puerta del Sol.

Además, el Gobierno regional ha adelantado que habrá actividades complementarias. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que, aunque el acto institucional se mantiene, se están preparando "sorpresas" y eventos abiertos para que los madrileños puedan participar también en la celebración en la calle.

El PSOE volverá a contar con su propio acto

El Ejecutivo regional ha criticado que no se haya autorizado la parada militar ni el desfile aéreo de la Patrulla Águila, algo que antes organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos. En este sentido, acusan al Gobierno central de tomar una decisión que, a su juicio, perjudica tanto al Ejército como a la ciudadanía madrileña.

Mientras tanto, el PSOE de Madrid volverá a organizar su propio acto con motivo del Dos de Mayo, algo que desde el Gobierno autonómico se ha descrito como una celebración paralela.

Los premiados en esta edición:

En esta edición, la Comunidad de Madrid ha aprobado la concesión de 14 Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo a diversas personalidades, instituciones y entidades por su trayectoria profesional, su labor social o su aportación a la sociedad. La entrega de estos reconocimientos se realizará en el acto institucional del 2 de mayo en la Real Casa de Correos.

Entre los galardonados figuran el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. y la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual. También serán distinguidos la Vuelta Ciclista a España y su director, así como el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, el periodista César Lumbreras y los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres.

Además, se reconocerá la labor del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y del médico intensivista José Eugenio Guerrero, junto a otras entidades como el Hospital San Francisco de Asís, la empresa La Pajarita o el Club Metrópoli. También se incluyen proyectos y colectivos como los estudiantes conocidos como "Los vigilantes de Parla", premiados por un acto de ayuda durante un viaje escolar, así como la multinacional IBM.