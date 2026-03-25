La movilización ciudadana logra aplazar un desahucio en Barcelona y el Govern abre expediente

Convocados por el Sindicat d'Inquilines, centenares de personas se concentraron desde primera hora frente al Bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona.

Una protesta de varios centenares de personas ha impedido este miércoles que la comitiva judicial pudiera desalojar a un vecino de un bloque de la calle Sant Agustí de Gràcia, en Barcelona, de manera que la operación ha quedado pospuesta hasta el 15 de abril.

El Sindicat de Llogateres, que ha organizado la protesta desde primera hora de la mañana, ha informado de que han logrado frenar el desahucio y han avisado de que volverán a actuar el 15 de abril.

Desde primera hora de la mañana, varios centenares de personas se han concentrado frente al bloque del número 14 de la calle Sant Agustí de Gràcia, en Barcelona, para protestar por el desalojo de inquilinos.

Centenares de manifestantes congregados para impedir el desahucio de un inquilino, Txema Escorsa, porque la empresa propietaria quiere convertir el edifico en 'colivings'. EFE/Toni Albir

Denuncian el intento de reconversión en 'colivings'

Denuncian que la empresa propietaria quiere convertir el edifico en 'colivings' (pequeños apartamentos con espacios compartidos), una operación que ha condenado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Nos oponemos frontalmente al desahucio de los vecinos de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia. En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio", ha afirmado Illa a través de las redes sociales.

Ha asegurado que el Govern actúa "contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa" y ha aseverado que han activado "todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos".